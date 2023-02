Sanremo è Sanremo, e sul palco del Teatro Ariston del Festival della Canzone italiana tutto diventa spettacolo anche un bacio come quello che si sono dati Rosa Chemical e Fedez questa sera in prima serata su Rai 1 durante la finale del Festival di Sanremo 22023. Ecco cosa è successo.

Sanremo 2023, bacio appassionato tra Rosa Chemical e Fedez – Il video

Rosa Chemical, sale sul palco del Teatro Ariston durante l’ultima serata della settantatreesima edizione del Festival di Sanremo 2023. Il cantante si presenta in gara con il brano dal titolo “Made in Italy”. Il testo del brano portato in gara da Roca Chemical, alla vigilia del Festival aveva suscitato non poche polemiche, tra alcuni politici italiani.

Rosa Chemical trascina Fedez sul placo

Ma veniamo a quello che è accaduto sul palco questa sera. Durante la sua esibizione, Rosa Chemical si presenta sul palco con una camicia con dei fori in corrispondenza dei capezzoli circondati di brillantini, ad un certo punto il cantante scende dal palco e avvicinandosi al rapper Fedez, marito di Chiara Ferragni co-conduttrice della finale, mima un amplesso con lui.

Come non bastasse, in seguito Rosa Chemical trascina il rapper, visibilmente imbarazzato, sul palco del Teatro Ariston: lo abbraccia e sul finale lo bacia appassionatamente sulla bocca. Lasciando tutti a bocca aperta, il cantante si giustifica con Amadeus, colto alla sprovvista dall’esibizione, dicendo: «Questo è il festival dell’amore, mi è scattato così all’improvviso».

Anche la co-conduttrice Chiara Ferragni, moglie di Fedez, è rimasta senza parole. Inoltre in platea ad assistere alla scena erano presenti i Genitori e la sorella di Chiara Ferragni. Il padre di Chiara Ferragni ha ripreso la scena con il telefonino.

Bacio tra Rosa Chemical e Fedez a Sanremo 2023 – Video

Ecco di seguito il video del momento in cui Rosa Chemical trascina Fedez sul palco di Sanremo 2023 e lo bacia sulla bocca con passione.

Codacons, Moige, Vaticano, Opus Dei, FDI, commissioni parlamentari, Adinolfi, Pillon e WWF #Sanremo2023 pic.twitter.com/yETCt7QBLn — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 11, 2023

Ecco di seguito il video del bacio