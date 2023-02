Si chiude il sipario sulla settantatreesima edizione del Festival di Sanremo 2023, il quarto a firma di Amadeus, direttore artistico e conduttore della kermesse canora. I numeri di questo festival dimostrano che gli italiani amano il Festival con i suoi pregi e i suoi difetti. Un festival che si è rivoluzionato negli anni. Ma la vera svolta del Festival è solo e unicamente Amadeus.

Sanremo 2023: Amadeus è la vera svolta del festival

“Si spengono i rumori” ma non si placano gli onori di un Festival di Sanremo 2023 che ha superato tutto e tutti e guarda dritto in faccia al passato e ai suoi tempi di gloria con lo spirito sprezzante di chi sa di essere tornato grande. Anzi, grande come forse mai prima. E il merito, al netto del lavoro colossale di ogni singolo professionista, è di un uomo solo: Amadeus.

Gli ascolti sono numeri che testimoniano molto ma non dicono tutto, perché il vero risultato non è lo share, non è l’aver superato i record della storia recente, i veri risultati sono altri. Al suo primo festival scrivemmo che il suo era il Sanremo della svolta: ci avevamo visto giusto. Dopo 4 anni è Amadeus stesso la svolta.

Il festival più social di tutti i tempi

Lui non ha solamente riavvicinato i giovani a Sanremo, di più, ha piegato la loro diffidenza nei confronti del festival rendendolo non più uno show da gente di vecchio corso, ma ha uniformato il pubblico riportando Sanremo al centro del focolare domestico. Tutti lo hanno guardato, tutti lo hanno commentato, i social non hanno parlato d’altro (e il motivo non è la Ferragni), quegli stessi social a cui diamo la colpa per l’allontanamento del pubblico giovane dalla tv. Ama ha dimostrato che la tv, se la sai fare, è ancora per tutti, anche per i neofiti. E lo ha fatto mettendo la musica al centro, una grande musica come quella che – a nostro modo di vedere – ha creato la miglior serata di sempre: quella delle cover.

Sanremo 2023: Amadeus un conduttore amico di tutti

Ma Ama ha fatto di più, si è mostrato così com’è: semplice, naturale, umile, ironico. Ha allentato il nodo alla cravatta del festival, lo ha fatto respirare, gli ha tolto l’aura di sacrale e impossibile perfezione e ha lasciato i lustrini solo agli abiti. Amadeus non è stato un conduttore, è stato un amico per tutti.

Ogni cantante ha pronunciato le parole “Grazie Ama” con sincerità, perché loro ne hanno conosciuto il valore umano, in lui hanno visto speranza e hanno voluto ricambiare con riconoscenza. Ama è una persona buona, che il mondo della tv ha scoperto appieno solo in ritardo, ma il tempo è galantuomo e oggi gli dà la corona di miglior conduttore della tv italiana. Perché le cose semplici sono sempre le migliori.

Grazie Ama, stavolta te lo diciamo noi.