Amadeus quest’anno ha portato sul palco dell’Ariston l’imprenditrice digitale, Chiara Ferragni. Aiutato da lei, ha aperto un profilo Instagram che nel giro di pochi minuti ha raggiunto una cifra impressionante di Followers. In pochi giorni Amadeus può contare su un milione di persone che lo seguono. Tuttavia, diciamo che Amadeus e la tecnologia digitale sono come due rette parallele: non si incontrano mai. Cosa è successo? Seguiteci nella lettura e vi spieghiamo cosa è accaduto, ieri sera durante la terza serata del Festival di Sanremo.

Sanremo 2023, la diretta Instagram dalla tasca di Amadeus: da Fiorello a Ferragni, pioggia di commenti vip

Ad aprire la terza serata di Sanremo 2023 è stato Gianni Morandi, mentre da dietro le quinte Amadeus, smartphone in mano inizia una diretta Instagram. Il simpatico conduttore siciliano non è proprio avvezzo ad usare i Social: infatti sale sul palco dell’Ariston con una diretta Instagram, solo che inizia al buio e poi non riesce a chiuderla.

I messaggi che arrivano in diretta sono moltissimi, soprattutto da molti vip che gli dicono che la diretta era aperta ma aveva il telefono in tasca per cui non si vedeva assolutamente nulla ma si sentiva tutto. Tra i primi commenti vip spunta quello di “Ciuri” ovvero Fiorello che gli scrive in modo cameratesco “Testa di minc***aaaaaa”.

Poi seguono anche i commenti di Chiara Ferragni che gli indica come chiudere la diretta: “Premi x in alto a destra”.

Gli altri utenti protestano e scrivono alla Ferragni: “Potevi insegnare meglio ad Ama come si usa Instagram”.

Insomma, Amadeus è proprio negato: non riesce a chiudere la diretta, la lascia in pausa e l’immagine rimane freezata sul suo volto.

Eccovi il video di quanto accaduto

La simpatia di Amadeus è travolgente! Seguono moltissimi commenti sia di vip che di persone comuni. Anche Caterina Balivo augura bona Serata, così come la Marini. Si legge anche un altro commento della Ferragni: “Sabato facciamo lezioni in diretta”. Poi moltissimi utenti scrivono: “Ama ti si ama” pioggia di cuori e di like positivi.

Beh come si fa a non amare Amadeus? E veramente un “vecchio sanremese” come lo definisce Morandi ma che strizza l’occhio alla modernità. A giudicare dai talenti che porta sul palco – uno su tutti i Maneskin – direi che il fiuto ce l’ha ottimo, del resto con quel naso, sarebbe difficile il contrario!