È tempo di grandi annunci a sorpresa. Amadeus, in veste di direttore artistico e conduttore della prossima edizione del Festival di Sanremo 2023, si è collegato con il TG1 per un annuncio molto importante: le date della prossima edizione del Festival della Canzone Italiana. Ecco quando si terrà il prossimo Festival di Sanremo e cosa ha dichiarato il conduttore.

Sanremo 2023, Amadeus annuncia le date della prossima edizione del Festival: quando andrà in onda

“Da oggi si alza il sipario su Sanremo 2023. Le date del Festival saranno da martedì 7 febbraio a sabato 11 febbraio 2023” – con queste parole il direttore artistico della kermesse canora Amadeus, in collegamento con il TG1, ha annunciato le date della prossima edizione del Festival della Canzone Italiana.

Al momento non sono state annunciate altre novità riguardanti la prossima edizione del Festival di Sanremo. Sicuramente quello avvenuto al TG1, non sarà l’unico annuncio che Amadeus farà con largo anticipo rispetto alla data della messa in onda del Festival di Sanremo 2023. Con il passare dei mesi, le incursioni al TG1 del conduttore si intensificheranno sempre di più, con l’annuncio di altre importanti novità.

Sanremo Giovani: annunciata la data dell’evento dedicato alle nuove proposte

Nelle ultime ore, oltre alle date della messa in onda del Festival di Sanremo 2023, è stato anche annunciato che i primi tre classificati di Sanremo Giovani, come successo nella passata edizione, accederanno di diritto nella sezione “Campioni” del Festival di Sanremo 2023. La serata dedicata alla proclamazione dei tre cantanti di Sanremo Giovani, che prenderanno parte alla kermesse tra i big, andrà in onda su Rai 1 il prossimo 12 dicembre.

Festival di Sanremo 2023, il video con l’annuncio di Amadeus in diretta al TG1

Ecco di seguito il video con l’annuncio di Amadeus in merito alle date del Festival di Sanremo 2023. Per conoscere tutte le altre novità sul Festival di Sanremo 2023 restate collegati con SuperGuidaTv.