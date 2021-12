La grande macchina del Festival di Sanremo 2022 è ancora al lavoro per delineare il cast dei 22 cantanti big che calcheranno il palcoscenico della kermesse italiana in programma dall’1 al 5 febbraio 2022 su Rai1. In attesa dell’annuncio ufficiale del conduttore e direttore artistico previsto per il 15 dicembre, ecco per voi lettori di SuperGuida Tv i primi papabili nomi secondo quanto raccolto dalla nostra redazione.

Sanremo 2022, i primi nomi dei cantanti big in gara

E’ ufficialmente partito il countdown per la 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo condotto per il terzo anno consecutivo da Amadeus, confermato anche come direttore artistico. A distanza di due settimane dall’annuncio ufficiale del cast dei 22 cantanti big in gara sul palcoscenico del Teatro Ariston, sono tantissime le indiscrezioni sui papabili artisti. Tra i vari rumors ci inseriamo anche noi con i primi 5 nomi dei cantanti che potrebbero partecipare a Sanremo 2022 secondo quanto raccolto dalla nostra redazione.

Tra i possibili cantanti in gara ci sono tre importantissimi ritorni. A cominciare da Elisa che in questi giorni ha pubblicato il nuovo singolo “Seta”. Proprio l’interprete, vincitrice nel 2001 con Lucre (tramonti a nord est), ha rivelato di essere stata invitata dal conduttore e direttore artistico, ma il suo nuovo manager Max Brigante ha precisato “è ovvio che sarebbe bello per Sanremo avere Elisa in gara, ma è lecito che un’artista del suo status voglia prendersi del tempo per pensarci“.

Sanremo 2022: il ritorno di Emma e Alessia Marcuzzi?

Un altro nome importante è quello di Emma Marrone. La cantante, dopo l’esperienza di giudice a X Factor e la pubblicazione del suo best of per i 10 anni di carriera, potrebbe essere una delle protagoniste indiscusse della kermesse dove ha partecipato due volte trionfando nel 2021 con “Non è l’inferno“. Papabile anche il ritorno di Fabrizio Moro che con la kermesse ha un rapporto speciale: sei le partecipazioni con la vittoria tra le Nuove Proposte con “Pensa” e il primo posto tra i big con “Non mi avete fatto niente” in coppia con Ermal Meta nel 2018.

Infine a completare la rosa dei primi cinque big di Sanremo 2022 anche Aka7Even, la rivelazione di Amici con la super hit “Loca” e Tecla e Alfa.

Parlando di ritorni, a Sanremo 2022 potremo rivedere anche Alessia Marcuzzi. La conduttrice dopo il momentaneo addio a Mediaset è tra le candidate alla conduzione della kermesse. Ama non ha escluso la possibilità: “non posso né confermare né smentire, ma ben vengano i rumors. Ci sono rumors che sorprendono persino me, ci sono notizie incredibili e liste in cui 3-4 sono giusti e altri 10 sbagliati. Ma è giusto che sia così“.

Non resta che aspettare il 15 dicembre per scoprire il nome dei 22 big di Sanremo 2022, ma anche tutto il cast che accompagnerà Amadeus in questo terzo Sanremo da conduttore e direttore artistico!