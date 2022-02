E’ calato il sipario sulla prima serata del Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2022 con la tanto attesa classifica provvisoria. Dopo l’edizione dello scorso anno, senza il pubblico in sala al Teatro Ariston per la pandemia da Covid-19, Amadeus è stato accolto al Teatro Ariston da una standing ovation. Una grande emozione per il conduttore: Ama ritrova il calore e l’affetto del pubblico che saluta con un “bentornati” prima di entrare nel vivo della gara.

Sanremo 2022, la classifica provvisoria di martedì 1 febbraio

La prima classifica provvisoria della prima serata di martedì 1 febbraio 2022 del Festival di Sanremo 2022 non regala grandi sorprese. I pre-annunciati vincitori della 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana, infatti, sono i più votati dalla giuria della Sala Stampa che si è espressa questa sera. Il primo posto di Mahmood & Blanco con “Brividi” (osannati sui social) è un deja-vu, mentre sorprende il secondo posto de La rappresentante di lista con la ipnotica “Ciao Ciao“. Delusione per Achille Lauro che con la sua “Domenica” non supera la nona posizione, mentre si piazzano bene i veterani Gianni Morandi e Massimo Ranieri entrambi in gara con due brani da podio. Sorpresa Dargen D’Amico che travolge con il brano “Dove si balla“.

Ricordiamo che si tratta di una classifica provvisoria data dal SOLO voto espresso dalla Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web. Il peso percentuale sul risultato complessivo della votazione è stato così ripartito: giuria della carta stampata e tv 33 per cento; giuria del web 33 per cento; giuria delle radio 34 per cento.

Ecco le dodici posizioni dopo la prima serata di martedì 1 febbraio 2022:

Mahmood & Blanco con “Brividi” La rappresentante di lista con “Ciao Ciao” Dargen D’Amico con “Dove si balla” Gianni Morandi con “Apri tutte le porte” Massimo Ranieri con “Lettera al di là del mare” Noemi con “Ti amo ma non lo so dire” Michele Bravi con “Inverno dei fiori” Rkomi con “Insuperabile” Achille Lauro con “Domenica” Giusy Ferreri con “Miele” Yuman con “Ora e qui” Ana Mena con “Due centomila ore”

La classifica della Sala Stampa della prima serata.

Cosa ne pensate?#Sanremo2022 pic.twitter.com/Yl6B87NL7S — Festival di Sanremo (@SanremoRai) February 2, 2022

Naturalmente è tutto da decidere. E’ solo una classifica provvisoria e come tale può essere ancora stravolta nelle prossime fasi di voto.

Intanto voi lettori di SuperGuida Tv siete d’accordo con il voto della giuria demoscopica oppure no? Fatecelo sapere nei commenti.