A Sanremo 2022 Fiorello ci sarà? Da quando è stato annunciato il Sanremo ter per Amadeus tutti si stanno ponendo, insistentemente, questa domanda. Fiorello aveva detto che si sarebbe fermato al secondo festival. Non sembrava convinto di rifare la stessa esperienza? Come fa a lasciare da solo l’amico e collega? Ecco come ha risposto a questa curiosità generale Amadeus durante l’ultima puntata in onda di Porta a Porta nello studio di Bruno Vespa.

Fiorello ci sarà a Sanremo 2022? Le parole di Amadeus a Porta a Porta

Nella puntata di Porta a Porta del 23 settembre 2021 Bruno Vespa ha chiesto ad Amadeus quello che tutti vogliono sapere già da settimane. Da quanto hanno annunciato che sarà ancora Amadeus il direttore artistico e conduttore del festival della canzone italiana, infatti, tutti si sono sempre chiesti se al suo fianco vi sarà, per il terzo anno consecutivo, Fiorello. Il palco dell’Ariston potrà dunque rivederli insieme?

Alla domanda del giornalista Amadeus ha detto: “Tu sai che per me, lui è mio fratello. Non avrei mai potuto fare il primo Sanremo così come è stato fatto e tantomeno il secondo Sanremo se non avessi avuto Rosario con me. Per me lui è un fratello e gli voglio bene e non potrei fare Sanremo senza di lui. Lui ogni volta che gli dico questo mi insulta perché mi dice: “Vedi mi fai venire i sensi di colpa e dopo devo venire””. Amadeus ha chiosato dicendo: “Non c’è Sanremo per me senza di lui“.

🔴Fiorello confermato a #Sanremo2022.

Amadeus: “Non potrei fare Sanremo senza Fiorello”.

Inoltre Amadeus sceglierà al massimo 24 canzoni in gara e nella serata del venerdì (non più giovedì!) ci saranno le cover degli anni ‘60, ‘70 e ‘80 (anche straniere). pic.twitter.com/5MHMafx59c — Cinguetterai (@Cinguetterai) September 23, 2021

Amadeus e Fiorello si conoscono da 35 anni. La loro amicizia è cresciuta nel tempo e diventata sempre più forte. I due sono nella vita reale così come sono anche nella vita privata. Amadeus infatti continua a sottolineare in tutte le interviste come Fiorello riesca sempre a farlo ridere in tutte le occasioni. Per lui Rosario è il più grande showman.

Sanremo 2022: cosa dovremo aspettarci?

Dunque Fiorello e Amadeus sul palco e poi? Pubblico in sala? Cantanti? Cosa ci dobbiamo aspettare da Sanremo 2022? I dettagli che trapelano sono ancora molto pochi, ma in fin dei conti è davvero presto. La macchina organizzativa si sta muovendo, ma sicuramente per avere la lista dei Big in gara dovremo quantomeno attendere ancora un paio di mesi.

Di sicuro sappiamo che: