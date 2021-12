La finalissima di Sanremo Giovani ha decretato come vincitori Yuman, Matteo Romano e Tananai. Tutti e tre sono entrati di diritto nel cast dei 25 Big del prossimo Festival di Sanremo in onda dal 1 al 5 Febbraio 2022 su Rai 1. Vediamo l’elenco completo di tutti i cantanti del festival di Sanremo 2022 e il nome dei loro brani.

Sanremo 2022: tra i giovani vincono Yuman, Matteo Romano e Tananai. Nessuna ragazza arriva sul podio

Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, lo aveva annunciato e così è avvenuto. hanno composto il podio che parteciperà al prossimo Festival e giocheranno alla pari con gli altri Artisti in gara. I giovani arrivati sino alla puntata di ieri sera sono stati 12. Le loro canzoni sono ancora disponibili, con il videoclip, su RaiPlay.

Bais con Che Fine Mi Fai

Martina Beltrami con Parlo di te

Esseho con Arianna

Oli con Smalto e tinta

Matteo Romano con Testa e croce

Samia con Fammi respirare

Tananai con Esagerata

Yuman con Mille notti

Destro con Agosto di piena estate

Littamè con Cazzo avete da guardare

Senza_Cri con A me

Vittoria con California

Sanremo 2022: i titoli delle canzoni degli Artisti in gara dal 1 al 5 Febbraio all’Ariston

Durante la serata di Sanremo Giovani, trasmessa su Rai 1, dopo la fine de I Soliti Ignoti sono stati presenti i 22 Big che hanno svelato il titolo dei propri brani in gara.

Emma con Ogni volta è così Elisa con O Forse sei tu Achille Lauro & Harlem Globe Choir con Domenica Sangiovanni con Farfalle Aka7even con Perfetta così Le Vibrazioni con Tantissimo Iva Zanicchi con Voglio Amarti Massimo Ranieri con Lettera al di là del mare Gianni Morandi con Apri tutte le porte Noemi con Ti amo non lo so dire Highsnob e Hu con Abbi cura di te Rkomi con Insuperabile Irama con Ovunque tu sarai Fabrizio Moro con Sei Tu La Rappresentante di Lista con Ciao Ciao Rettore e Ditonellapiaga con Chimica Ana Mena con Duecentomila ore Dargen D’amico con Dove si balla Giovanni Truppi con Tuo padre, Mia madre, Lucia Giusy Ferreri con Miele Michele Bravi con Inverno dei fiori Mahmood e Blanco con Brividi

Si aggiungono i vincitori di Sanremo Giovani:

Yuman con Ora e Qui Tananai con Sesso Occasionale Matteo Romano con Virale

Se la scorsa edizione ha segnato il ritorno del rock con una vera e propria rivoluzione, il Festival di Sanremo di quest’anno è più accomodante. Pochi i nomi dei cantanti non conosciuti e molto pop.

Sanremo 2022: le ipotesi su chi affiancherà Amadeus, chi saranno gli ospiti musicali e l’incognita Fiorello

Circolano voci su chi affiancherà Amadeus sul palco dell’Ariston durante la settimana sanremese. Le più insistenti riguardano la probabile presenza di Alessia Marcuzzi, Matilda De Angelis, Miriam Leone e Elisa Isoardi. Tra gli uomini, il nome più gettonato sarebbe quello dell’attore di 365 giorni: Michele Morrone.

Incognita Fiorello. Amadeus ha dichiarato che non ne hanno parlato ma lo faranno a ridosso del Festival. Dopo due edizioni, lo showman siculo non può non esserci, almeno per qualche serata.

Per quanto riguarda gli ospiti musicali Amadeus ha spalancato le porte del teatro Ariston ai vincitori in carica, i Maneskin e potrebbero arrivare al Festival anche Vasco, Marco Mengoni, Cesare Cremonini e Ed Sheeran.