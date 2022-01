Amadeus ha svelato, in diretta nell’edizione del Tg1 delle ore 20.00, le cinque donne che gli saranno a fianco durante la 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022. Vediamo tutti i nomi.

Sanremo 2022: Muti, Cesarini, Foer, Giannetta e Ferilli sul palco del Teatro Ariston

Il direttore artistico di Sanremo 2022 ha deciso che condividerà il palco con alcune tra le donne più amate e apprezzate nel nostro paese. Due giorni dopo la rivelazione del nome di Maria Chiara Giannetta arriva l’ufficializzazione delle altre 4 donne.

Si tratta, infatti, di Ornella Muti presente nella prima serata di Sanremo 2022. Lorena Cesarini, una delle giovani attrici rivelazione in Suburra, per il secondo appuntamento mentre co-conduttrice della terza serata sarà Drusilla Foer. Maria Chiara Giannetta, invece, affiancherà Amadeus durante la penultima serata e per il gran finale sarà Sabrina Ferilli a farci sognare e ridere con la sua simpatia spontanea.

Un cast di donne variegato che non passa inosservato. Amadeus e il gruppo di lavoro di Sanremo 2022, si può dire, di aver scelto la strada dell’inclusività. La presenza di attrici mature e giovani sottolinea il concetto che la professionalità è ciò che conta non l’età mentre la scelta di Drusilla Foer è già di per sé un messaggio forte.

L’alter ego di Gianluca Gori è nato sul web e ha raggiunto la popolarità grazie alle capacità attoriali attraverso cui impersona il suo personaggio.

In un momento storico in cui è arrivato Drag Race Italia, c’era bisogno di una presenza come la sua sul palco dell’Ariston.

L’attesa riguardo ciò che farà è tanta. E’ tra i nomi che potrebbero creare più clamore.

Sanremo 2022: il sogno di Amadeus? Avere come super ospite Jennifer Lopez

Intanto, secondo Il Messaggero, Amadeus starebbe contrattando con il management di Jennifer Lopez. La cantante, attrice e ballerina di origini portoricane è un’icona molto amata in Italia ma la sua presenza è a rischio per motivi di Covid. Nel caso arrivasse a Sanremo sarebbe un colpaccio di Amadeus.

Fu già ospite dodici anni fa, nel 2010, con conduttrice Antonella Clerici. Quell’edizione fu vinta da Valerio Scanu e tra le altre donne ospiti c’erano la principessa Rania di Giordania ed Elisa che, quest’anno, ritroviamo tra i 25 big in gara.

Sanremo 2022 sarà trasmesso su Rai 1 dal 1 al 5 febbraio.