Marco Mengoni con Kingdom Choir e la loro versione di “Let it be” è il vincitori della quarta serata del Festival di Sanremo 2023. Una puntata speciale che ha visto Amadeus e Gianni Morandi affiancati da Chiara Francini. Una lunga maratona musicale alla ri-scoperta di alcuni brani senza tempo della musica degli anni ’60, ’70, ’80 e ’90 italiane, ma anche internazionali. I 28 artisti big in gara si sono esibiti sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo accompagnati da grandi stelle della musica italiana. Scopriamo il podio finale con la top five delle cinque cover più votate.

Sanremo 2023, la classifica di stasera: la top five della serata cover di venerdì 10 febbraio

Nonostante il duetto epico tra Giorgia ed Elisa sulle note di “Di sole e d’azzurro” e “Luce“, alla fine è ancora Marco Mengoni a spuntarla con la sua versione di “Let it be” dei Beatles. Il cantautore di Ronciglione è ancora una volta tallonato da Ultimo che con Eros Ramazzotti sono stati protagonisti di un medley di successo del cantautore romano. Lazza, invece, ha condiviso il palco con Emma Marrone emozionando sulle note de “La fine” di Nesli. Da segnalare poi la quinta posizione di Mr. Rain sempre più lanciato sul podio finale. Grande assente Elodie che con la sua versione di “American Woman” ha regalato uno dei momenti più caldi della serata.

Marco Mengoni – Let it be Ultimo – Medley Eros Ramazzotti Lazza – La fine Giorgia – Luce e Di sole d’azzurro Mr. Rain – Qualcosa di grande

73° Festival di Sanremo: Classifica provvisoria dopo le prime quattro serate

Ecco la classifica provvisoria completa data dalla somma delle quattro serate. La somma dei voti è così suddiviso: Sala Stampa, televoto da casa e Giuria Demoscopica.

Questa la classifica generale provvisoria completa dopo la votazione della quarta serata:

Marco Mengoni – Due vite Ultimo – Alba Lazza – Cenere Mr. Rain – Supereroi Giorgia – Parole dette male Tananai – Tango Madame – Il bene nel male Rosa Chemical – Made in Italy Elodie – Due Colapesce e Dimartino – Splash Gianluca Grignani – Le parole che non ti ho detto Coma_Cose – L’addio Modà – Lasciami Articolo 31 – Un bel viaggio LDA – Se poi domani Leo Gassman – Terzo cuore Paola & Chiara – Furore Ariete – Mare di guai Mara Sattei – Duemilaminuti Colla Zio – Non mi va gIANMARIA – Mostro Cugini di campagna – Lettera 22 Levante – Vivo Olly – Polvere Anna Oxa – Sali Will – Stupido Shari – Egoista Sethu – Cause perse

La classifica generale della quarta serata.

Cosa ne pensate della classifica provvisoria generale? Siete d’accordo oppure no con il voto della Giuria demoscopica, televoto da casa e Sala Stampa?