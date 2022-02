La 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022 si è conclusa soltanto da pochissimi giorni, ma continua a far parlare di sé oltre ai confini nazionali per gli importanti numeri registrati da molte delle canzoni in gara al Festival. Mahmood e Blanco con il loro brano dal titolo Brividi detengono il primo posto di tutte le classifiche, arrivando a conquistare persino la 5a posizione nella Top 50 Global di Spotify. Grande successo anche su YouTube con il loro videoclip ufficiale. Ecco le classifiche delle canzoni e dei cantanti di Sanremo 2022 su Spotify, YouTube, TikTok e Instagram.

Sanremo 2022, la classifica delle canzoni su Spotify, Youtube, TikTok e Instagram

Spotify Global ha pubblicato la classifica ufficiale dei nuovi singoli più ascoltati nel mondo la scorsa settimana. L’Italia fa sentire la sua presenza aggiudicandosi non solo il primo posto con la hit Brividi di vincitori Mahmood e Blanco, ma anche l’ottavo, nono e decimo posto, con Irama con Ovunque sarai, La Rappresentante di Lista con Ciao ciao ed Elisa con O forse sei tu. Ecco di seguito invece la classifica dei singoli di Sanremo 2022 su Spotify Italia (I singoli più ascoltati nel nostro paese):

Brividi – Mahmood e Blanco con 18.014.250 streaming Ciao ciao – LRDL con 4.695.152 streaming Insuperabile – Rkomi con 4.573.598 streaming O forse sei tu – Elisa con 3.825.499 streaming Ovunque sarai – Irama con 3.711.146 streaming Farfalle – Sangiovanni con 3.616.097 streaming Dove si balla – Dargen D’Amico con 3.795.535 streaming Domenica – Achille Lauro con 2.881.287 streaming Ti amo non lo so dire – Noemi con 2.668.171 streaming Inverno dei fiori – Michele Bravi con 2.389.612 streaming Chimica – Ditonellapiaga e Rettore con 2.264.884 streaming Apri tutte le porte – Gianni Morandi con 2.173.896 streaming Duecentomila ore – Ana Mena con 2.130.001 streaming Perfetta così – Aka7even con 1.984.348 streaming Virale – Matteo Romano con 1.792.916 streaming Ogni volta è così – Emma con 1.685.156 streaming Miele – Giusy Ferreri con 1.558.4500 streaming Abbi cura di te – Highsnob e Hu con 1.512.173 streaming Sesso occasionale – Tananai con 1.394.160 streaming Sei tu – Fabrizio Moro con 1.383.866 streaming Ora e qui – Yuman con 1.144.782 streaming Lettera di là dal mare – Massimo Ranieri con 1.045.795 streaming Tantissimo – Le Vibrazioni con 877.127 streaming Tuo padre, mia madre, Lucia – Giovanni Truppi con 838.703 streaming Voglio amarti – Iva Zanicchi con 626.538 streaming

La classifica dei singoli del Festival di Sanremo 2022 su YouTube

Per quanto riguarda i videoclip ufficiali delle canzoni di Sanremo 2022 su YouTube, se in alcuni la posizione in classifica è la medesima con quella dello streaming, in altri casi è stata completamente rivoluzionata. Ecco di seguito la classifica dei singoli di Sanremo 2022 su YouTube:

Brividi – Mahmood e Blanco con 14.578.914 visualizzazioni Ovunque sarai – Irama con 4.344.253 visualizzazioni O forse sei tu – Elisa con 3.084.938 visualizzazioni Ciao ciao – LRDL con 2.932.081 visualizzazioni Farfalle – Sangiovanni con 2.517.961 visualizzazioni Sei tu – Fabrizio Moro con 2.376.432 visualizzazioni Duecentomila ore – Ana Mena con 2.215.626 visualizzazioni Insuperabile – Rkomi con 1.703.892 visualizzazioni Dove si balla – Dargen D’Amico con 1.578.091 visualizzazioni Apri tutte le porte – Gianni Morandi con 1.562.960 visualizzazioni Ti amo non lo so dire – Noemi con 1.319.264 visualizzazioni Ogni volta è così – Emma con 1.273.027 visualizzazioni Inverno dei fiori – Michele Bravi con 1.255.645 visualizzazioni Perfetta così – Aka7even con 1.073.173 visualizzazioni Chimica – Ditonellapiaga e Rettore con 1.017.590 visualizzazioni Virale – Matteo Romano con 771.406 visualizzazioni Miele – Giusy Ferreri con 670.450 visualizzazioni Abbi cura di te – Highsnob e Hu con 572.115 visualizzazioni Tantissimo – Le Vibrazioni con 466.184 visualizzazioni Sesso occasionale – Tananai con 349.811 visualizzazioni Ora e qui – Yuman con 333.998 visualizzazioni Tuo padre, mia madre, Lucia – Giovanni Truppi con 200.554 visualizzazioni Domenica – Achille Lauro con 185.173 (video condiviso lunedì 7 febbraio) Voglio amarti – Iva Zanicchi con 79.734 visualizzazioni Lettera al di là dal mare – Massimo Ranieri (non è stato pubblicato il video)

I brani di Sanremo 2022, più popolari su TikTok

Per quanto riguarda il social network TikTok, la classifica vede ancora una volta in prima posizione la canzone vincitrice del Festival, ma la seconda e la terza posizione del podio ribalta completamente le altre classifiche. Ecco di seguito le prime tre posizioni su TikTok:

Brividi – Mahmood e Blanco Duecentomila ore – Ana Mena Ciao ciao – La Rappresentante di Lista

Classifica Instagram: chi ha guadagnato più follower

Anche su Instagram i cantanti in gara a Sanremo 2022 hanno ottenuto un ottimo successo in fatto di follower, i loro profili sono cresciuti tantissimo. Ecco la classifica di coloro che hanno ottenuto più follower su Instagram nel corso delle prime tre serate del Festival: