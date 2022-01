È da poco terminata la conferenza stampa della vigilia del Festival di Sanremo 2022. Tante le news sulla 72esima edizione della kermesse canora italiana. Tra le novità, per un’edizione particolare come quella che inizierà domani 1° febbraio e terminerà sabato 5, ci sono le regole del protocollo anti Covid. Regole differenti anche dalla scorsa edizione, la prima in epoca Covid.

Sanremo 2022, eventuale caso come “Mietta a Ballando” anche al Festival? Cosa succede?

La questione Covid ha fatto sì che i giornalisti si domandassero, se anche durante il Festival di Sanremo si potrebbe verificare un caso analogo a quello di Mietta a Ballando con le Stelle, e cioè di un o una concorrente, ospite o chiunque altro sia non vaccinato.

Sulla eventualità di un caso “Mietta” anche al Festival, il direttore di Rai 1 Stefano Coletta in conferenza stampa ha dichiarato: “La Rai segue le leggi nazionali. Come l’Ariston si adegua alle norme legati ai teatri (capienza massima come in tutti i teatri). Fino al 15 febbraio over 50 non ha un immediato obbligo vaccinale. La selezione ad un programma come Sanremo non può essere dirimente rispetto all’essere NoVax o non vaccinato. La Rai non può chiedere ma adeguarsi ad ottemperare regole sanitarie. Noi abbiamo seguito tutte le norme”.

Covid e No Vax argomento trattato al Festival?

A quanto pare non dovrebbero esserci momenti dedicati al tema Covid o a quello No Vax: “Non è previsto un argomento pandemia serio sul palco, io sono sempre a favore dei vaccini. Apertamente ho sempre detto come la penso” – ha continuato poi il direttore Coletta.

Ospiti internazionali a Sanremo 2022: il Covid ha influito sulla partecipazione

Il Covid ha influito anche sulla possibilità di avere artisti internazionali tra gli ospiti al Festival di Sanremo 2022, Amadeus ha infatti dichiarato: “Purtroppo il Covid ha messo in difficoltà tutti noi per averli. Mi dispiace perché ci sono state trattative e la volontà ma poi c’è la paura di muoversi, qualora non ci fossero è colpa della pandemia”.

Piano “B” in caso di positività per Amadeus?

Sul chiacchierassimo piano “B” che voleva Antonella Clerici in sostituzione di Amadeus nel caso in cui il conduttore risultasse positivo al Covid 19, lo stesso Amadeus dice: “Non c’è un piano B. Se mi prendo il Covid state qui con me 10 giorni finché non guarisco“.

Il conduttore interviene anche sull’eventualità di un eventuale caso Irama dello scorso anno anche in questa edizione.Dalla sala stampa arriva infatti la domanda: se, per le prove, gli artisti sono apparsi già sistemati e truccati per il video registrato in caso di positività? Amadeus conferma: “Ce lo siamo detti come battuta ma chi si esibisce è consapevole che, facendo gli scongiuri, possa essere il video che lo sostituisce in presenza”.