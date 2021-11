Al Festival di Sanremo 2022 manca ancora qualche mese e già è iniziato il via vai di notizie, vere o fake che siano. In queste ore cominciano ad arrivare anche le prime conferme e smentite. Chi se non il Direttore Artistico e conduttore della kermesse sanremese poteva fare chiarezza sulle voci circolate e che riguarderebbero una possibile co-condizione di Alessia Marcuzzi ma anche un duetto che vede protagonisti i Maneskin e Vasco Rossi. Altro argomento affrontato da Amadeus è l’idea di avere al festival metà cast artistico di sole donne. Ecco di seguito le dichiarazioni del conduttore.

Sanremo 2022: Amadeus, metà cast al femminile? Quote offensive. E su Alessia Marcuzzi

In merito alla proposta della Fimi – Federazione Industria Musicale Italiana – di inserire alcune quote rosa tra i partecipanti a Sanremo 2022, il conduttore è intervenuto dicendo: «Con grande rispetto non sono d’accordo. Non ho mai scelto una canzone in base al sesso dell’artista, sarebbe un grave errore, scelgo la canzone in base alla bellezza. Ci sono sempre presenze femminili importanti perché hanno brani forti. Ma non vedo perché devo dare una quota alle donne, sarebbe quasi offensivo nei loro confronti. La musica è arte, e nell’arte non puoi creare zone prestabilite».

Alessia Marcuzzi al festival? Parla Amadeus

Durante la Milano Music Week, nell’ambito dell’incontro “Il Sanremo che verrà”, Amadeus, è intervenuto sull’ipotesi avanzata dal settimanale “Chi”, che vedrebbe Alessia Marcuzzi al suo fianco come co-conduttrice per tre serate a Sanremo 2022: «Non posso né confermare né smentire, ma ben vengano i rumors. Ci sono rumors che sorprendono persino me, ci sono notizie incredibili e liste in cui 3-4 sono giusti e altri 10 sbagliati. Ma è giusto che sia così, Sanremo è questo e bisogna accettarlo. Magari tra i tanti rumors ti vengono in mente nomi che non avevi nemmeno ipotizzato».

Maneskin e Vasco rossi in duetto a Sanremo 2022: le parole di Amadeus

Sulle voci di un possibile duetto a Sanremo 2022 che vedrebbe protagonisti Vasco Rossi e i Maneskin, Amadeus risponde: “Magari. È chiaro che quando pensi ai grandi nomi il desiderio è averli tutti sul palco, vediamo cosa accadrà. Il palco di Sanremo appartiene a loro, a chi ha fatto la storia della musica: Sanremo è un luogo magico e i grandi nomi musica italiana e internazionale mi piacerebbe sempre che fossero su quel palco”.

Fiorello A Sanremo 2022

Sulla presenza per la terza volta di Fiorello al suo fianco, Amadeus dice: “Fiorello lo conosco da 35 anni e, qualsiasi cosa lui faccia, lo so una settimana prima. Mai molto prima. Con Fiorello ho fatto due festival che sono una gioia, perché lui è un fratello. Io mio auguro decida di esserci anche nel terzo. Lui adesso sta facendo teatro, lo deciderà lui come ha fatto negli altri due festival. In qualsiasi momento per lui le porte sono spalancate”.