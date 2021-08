È giunto l’annuncio ufficiale. Sanremo 2022 sarà condotto ancora una volta da Amadeus. Il conduttore di Rai 1 farà cosi il tris. Sbalorditi? La notizia è stata accolta con grande stupore. Molti si erano messi il cuore in pace viste le parole di Amadeus a fine Festival 2021. Altri, un po’ ci speravano ancora. Ora, sono tutti felici. Rimane un grosso interrogativo. Riuscirà Amadeus a convincere Fiorello, ancora una volta?

Amadeus tris: suo anche Sanremo 2022

Udite, udite Sanremo 2022 andrà in onda su Rai 1 dall’1 al 5 febbraio 2022. Conduttore e direttore artistico della settantaduesima edizione del festival della canzone italiana sarà Amadeus.

L’amato conduttore ha dato l’annuncio durante il tg1 svelando:

“È incredibile, non vedo l’ora … ? Ma chi lo avrebbe mai detto, io per primo non avrei mai pensato di poter condurre tre Festival di Sanremo di seguito. È una grandissima gioia e per questo ringrazio l’amministratore delegato della Rai e il direttore di Rai 1 che mi hanno voluto al timone”.

Il conduttore ha poi aggiunto: “Non vedo l’ora di iniziare a lavorare a Sanremo 2022, di cominciare ad ascoltare le canzoni, di condividerle con voi… ci saranno bellissime canzoni in gara, poi ci sarà lo spettacolo, il divertimento, le emozioni e tante sorprese“.

Ricapitolando. Siamo solo ad inizio Agosto, ma sappiamo già che aspetteremo febbraio 2022 con ansia. Cosa combinerà questa volta Amadeus? Quali ospiti contatterà? Quali cantanti sceglierà per la gara musicale? Chi lo affiancherà sul palco?

Sanremo 2022: un successo annunciato?

La scelta di far condurre il Festival ancora ad Amadeus, dopo gli ottimi risultati portati a casa nei due anni precedenti, preannuncia il successo della prossima edizione? Chi può dirlo? Di sicuro Amadeus è molto amato.

Grazie a lui i Maneskin sono approdati all’Eurovision e hanno vinto la manifestazione canora più famosa in Europa. Il loro successo è esploso ancora di più.

Quel che accadrà si vedrà. Va però detto che dopo la scorsa edizione, senza pubblico e con tutte le norme per il Covid, c’era bisogno di dare una nuova possibilità ad Amadeus di viversi un Festival come si deve, cioè come durante la sua prima esperienza.