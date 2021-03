Il Festival di Sanremo 2021 ha il suo vincitore: si tratta dei Maneskin che a sorpresa ribaltano la classifica parziale e il pronostico della vigilia trionfando nella sfida finale contro Francesca Michielin – Fedez ed Ermal Meta. La loro “Zitti e buoni” conquista il televoto e il pubblico dei social dove si gridava già allo scandalo per la rimonta del marito di Chiara Ferragni.

I Maneskin vincitori di Sanremo 2021

A sorpresa sono i Maneskin con “Zitti e buoni” i vincitori della 71esima edizione del Festival di Sanremo 2021. Un trionfo rock quello della band rivelazione di X Factor che, guidata dal frontman Damiano David, ha conquistato il televoto vincendo la kermesse e strappando un biglietto di sola andata per la prossima edizione dell’Eurovision Song Contest 2021.

Secondo posto per Francesca Michielin e Fedez con “Chiamami per nome” che, complice il televoto, ha riconquistato diverse posizioni nella classifica generale entrando così sul podio. Terzo classificato il favorito alla vittoria Ermal Meta con la ballad “Un milione di cose da dirti“.

La vittoria dei Maneskin ha messo d’accordo critica e pubblico. In particolare sui social c’è chi ha parlato di “brogli” criticando la “pubblicità” di Chiara Ferragni che invitava i suoi follower a votare il marito Fedez. In realtà non è stata la sola: in tantissimi, artisti e non solo, sui social hanno “pubblicizzato” i propri big non essendoci alcuni divieto in tal senso.

Polemiche a parte, il trionfo dei Maneskin segna una vera e propria svolta nella kermesse canora in un anno segnato dalla pandemia da Coronavirus. Tanta delusione, invece, per Arisa, Noemi e Annalisa lontane dal podio.

Sanremo 2021, la classifica finale: vincitori e podio

Ecco la classifica completa del 71esima edizione del Festival di Sanremo 2021:

MANESKIN FRANCESCA MICHIELIN E FEDEZ ERMAL META Colapesce Di Martino Irama Willie Peyote Annalisa Madame Orietta Berti Arisa La Rappresentante di lista Extraliscio Lo stato sociale Noemi Malika Ayane Fulminacci Max Gazzè Fasma Gaia Coma_Cosa Ghemon Francesco Renga Gio Evan Bugo Aiello Random

Oltre alla classifica finale, Amadeus ha annunciato anche i premi speciali di Sanremo 2021.

Il Premio della Critica Mia Martini assegnato dalla Sala Stampa è andato a Willie Peyote con “Mai dire mai (La Locura)“, mentre il Premio Lucio Dalla assegnato dalla Sala Stampa, radio, tv e web è stato assegnato Colapesce e Di Martino per “Musica Leggerissima“.

Il Premio Sergio Bardotti per il “miglior testo” assegnato dalla Commissione Musicale va a Madame per la canzone “Voce“. Il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione va a “Un milione di cose da dirti” di Ermal Meta.