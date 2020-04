Diciamoci la verità, ora come ora, non stavamo ancora pensando a Sanremo 2021. Eppure se ne parla già e ci si chiede se rischierà di slittare a causa del Covid-19? Fare previsioni così a lunga durata sembra quasi impossibile. Oltretutto, a dirla tutta, noi comuni mortali siamo ancora concentrati sul ripensare a quanto accaduto qualche mese fa in diretta su Rai 1, a parlare di Bugo e Morgan e a ricordare con una lacrima agli occhi, quando l’unico problema era rincorrere il primo per strada e capire dal secondo cosa fosse accaduto. Ecco però di cosa si sta parlando in queste ore.

Sanremo 2021 slitta per colpa del Covid-19? Le ipotesi

Come dicevamo: chi di voi stava già pensando a Sanremo 2021? Dite la verità, siate onesti ! Da quello che si legge in giro sui social c’è chi pensa ancora al mitico Sanremo 2020 e sogna di poter rivederlo in onda, in questo periodo di grandi repliche e scarsità di programmi di intrattenimento. C’è così chi rimpiange l’esibizione di Elettra Lamborghini, chi vorrebbe rivedere Fiorello vestito da Maria De Filippi e chi non riesce a distogliere la testa dalla lite fra Bugo e Morgan. Nessuno o quasi, invece, stava pensando alla prossima kermesse canora.

Eppure la macchina organizzativa, fra qualche mese, dovrà entrare in funzione. Per questo motivo il Patron dell’Ariston ha dovuto iniziare a fare i conti con il Covid-19 e con la possibilità che regole e restrizioni possano cambiare lo spettacolo. Pensiamoci un secondo: all’evento canoro partecipano numerosi artisti con i loro enturage. Fra addetti ai lavori per l’organizzazione del Festival, fra artisti in gara e team di lavoro, fra giornalisti ed esperti comunicatori, fra il palco del famoso teatro, i luoghi clou della città e le varie strutture ricettive vi sono centinaia e centinaia di persone. Impossibile evitare i grossi assembramenti. Quindi?

Proprio facendo ipotesi sugli scenari futuri Walter Vacchino, nell’intervista rilasciata a Sanremo News, ha ipotizzato lo slittamento di Sanremo 2021. Non si tratta di una decisione già presa, ma di una ipotesi.

Cosa ha detto Vacchino? Sottolineando la necessità di una ampia riflessione il Patron ha dichiarato: “Se la data di inizio febbraio non permette di fare un Festival con luci, lustrini e tutto il resto, allora può essere che si pensi di spostarlo in avanti di uno o due mesi“. Insomma più che uno show modificato per rispettare tutte le regole potrebbe essere meglio attendere qualche settimana in più per vedere lo spettacolo in tutto il suo splendore.

Sanremo 2021: quali saranno i protagonisti?

Così, grazie alla parole di Vacchino, che ha solo ipotizzato scenari futuri, si è iniziato a pensare ai prossimi protagonisti del Festival. Quali saranno?

Tutti vorrebbero un Amadeus e Fiorello bis dopo l’enorme successo ottenuto con Sanremo 2020. Fiorello, però, si era già dato impegnato. Amadeus, invece, aveva tentennato sottolineando di voler ripetere l’esperienza solo con l’amico. Nessuno dei due aveva assicurato la propria presenza, almeno fino ad una diretta Instagram con Jovanotti.

Il terzetto, sul noto social, si era detto favorevole a pensare di poter salire sul palco dell’Ariston insieme per una nuova entusiasmante avventura. Sarà davvero così?