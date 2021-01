Buone notizie per Sanremo 2021? Mentre si continua a discutere sulla Kermesse e a come poterla realizzare in sicurezza, Amadeus tira dritto e non molla la presa. Nonostante le denunce del Codacons e i problemi su come realizzare un festival con il pubblico, in un’intervista che ha rilasciato a La Stampa, rivela chi sarà la presentatrice della prima serata. Secondo quanto ha ammesso lo stesso direttore artistico, ogni serata di Sanremo 2021 avrà la sua presentatrice, proprio come è avvenuto lo scorso anno. Una formula che si è rivelata vincente e che ha permesso alla manifestazione di diversificarsi. Al nutrito cast si unisce una donna di grande rispetto, un’icona di moda e di stile.

Ecco chi sarà la presentatrice della prima serata di Sanremo 2021

“La donna che aprirà il Festival di Sanremo numero 71 è Naomi Campbell“, afferma Amadeus. “Questa estate ho visto un servizio in tv su di lei e su quello che rappresenta al di là della moda. Lei sarà certamente la co-conduttrice della prima serata, perché amo il racconto delle loro esperienze”, aggiunge.

E quindi, secondo quanto è stato rivelato da Amadeus, Naomi Campbell sarà la presentatrice di punta della prima serata. Le sorprese, però, non sono finite qui. “In totale vedrete dieci donne al mio fianco: alcune per una sera, altre per tutta la settimana“, ammette. “Si rappresenteranno come preferiscono“, promette il conduttore. “Naomi potrà raccontare ciò che il pubblico non sa e le appartiene. La sua amicizia con Nelson Mandela, le sue battaglie per i diritti civili contro il razzismo. Vedrete, sarà magnifica”.

Il dubbio sul pubblico

E poi, ovviamente, il discorso si sposta su tutte le problematiche che stanno interessando Sanremo 2021. “Che Sanremo abbia 380 persone in platea è uno sforzo immane. Io faccio ‘I soliti Ignoti’ con i figuranti ed è importantissimo che ci siano. Sanremo non deve essere colpito“.

Poi arriva la stoccata a chi non ha condiviso le ultime affermazioni di Amadeus. “Se non ci sono persone in platea non faccio un favore allo spettacolo ma un danno. Il festival sarà un grande faro che illuminerà un settore e provoca sofferenza che si lotti fra di noi. L’obiettivo da colpire non deve essere Sanremo”, conclude. Non resta che attendere altri dettagli in merito. A poco meno di un mese, però, ci sono ancora poche certezze.

Gli annunci delle ultime ore fanno ben sperare. Per ora, oltre all’annuncio di Naomi Campbell, si sa che ci saranno 26 big in gara. Il veto è ancora su i super ospiti.