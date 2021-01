Un festival della musica italiana in epoca Covid è possibile, o almeno secondo i vertici Rai. Le notizie che sono trapelate in rete nella serata di lunedì 18 gennaio sono molto chiare: Sanremo 2021 si svolgerà dal 2 al marzo come è stato già annunciato in precedenza. La Kermesse, nonostante il pericolo del contagio e i dpcm del premier Conte (l’ultimo valido fino al 5 marzo prossimo), si svolgerà come previsto e con il pubblico in presenza. Una decisione che mette a tacere i rumors e i pettegolezzi delle ultime ore, i quali facevano pensare a una cancellazione di Sanremo 2021. Ma, da quel che sembra, anche se i teatri sono chiusi, il festival si svolgerà lo stesso solo per mandare un messaggio di speranza al comparto della musica (e della cultura).

Le decisioni in Rai su Sanremo 2021

La conferma, come ha rivelato Fanpage, è arrivata dopo una riunione dei vertici Rai, a cui hanno preso parte tutti i capi delegazioni delle strutture coinvolte nell’organizzazione del Festival. Con loro c’era anche Amadeus e Fabrizio Salini, l’amministratore Delegato. La nota parla molto chiaro. “Sanremo 2021 si svolgerà come previsto dal due al sei marzo come già precedentemente annunciato. Ora si lavora per portare il pubblico in teatro”.

E infatti, proprio questo problema, ha creato diversi malumori sull’organizzazione dato che il Festival si sarebbe dovuto organizzare solo a una condizione: ovvero dare agio al pubblico di restare in sala. Ma, con le norme anti-contagio e con i teatri chiusi, pareva quasi un miraggio. Si era parlato di una nave crociera che avrebbe dovuto essere una sorta di bolla sanitaria, ma secondo quanto è trapelato dalla riunione, l’idea è tramontata del tutto.

E il pubblico in sala ci sarà

E allora? Come si volgerà questo Sanremo 2021? Ancora non è dato saperlo, anche perché le discussioni sono ancora in atto. Per ora si pensa solo a un protocollo sanitario da rispettare. “Tra i temi affrontati nel corso dell’incontro, il Protocollo sanitario e organizzativo che sarà a breve sottoposto alle autorità competenti in modo da poter prevedere una presenza del pubblico nella platea del Teatro Ariston”.

Così si legge dalla nota Rai. Tutto è ancora in fase di embrionale, ma tranne sorprese dell’ultimo minuto, il Festival non dovrebbe essere più rimandato. 26 sono i big che si sfideranno e tanti sono gli ospiti su cui si sta discutendo. Come la reunion degli Abba e quelli degli 883.