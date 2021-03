La grande macchina del Festival di Sanremo 2021 è ai nastri di partenza. Durante la prima conferenza stampa Amadeus ha svelato l’ordine di uscita dei big e delle nuove proposte della prime due serate di martedì 2 e mercoledì 3 marzo 2021. Scopriamolo insieme.

Sanremo 2021, i big e le nuove proposte di martedì 2 marzo 2021

Ci siamo. Siamo alla vigilia della 71esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo in partenza da martedì 2 marzo 2021 in prima serata su Rai1. Padrone di casa per il secondo anno consecutivo è Amadeus con la partecipazione esclusiva dell’amico e collega Fiorello. Un’edizione che si preannuncia davvero unica nel suo genere per via dell’assenza di pubblico al Teatro Ariston per rispettare le norme vigenti anti Covid-19. La musica però resta l’indiscussa protagonista della kermesse. Ecco l’ordine di uscite dei big e delle nuove proposte della prima serata.

Le nuove proposte di martedì 2 marzo 2021:

Simone Avincola

Elena Faggi

Folcast

Gaudiano

13, invece, saranno i big che si esibiranno durante la prima serata di Sanremo 2021:

Aiello

Arisa

Annalisa

Colapesce

Comacosa

Fasma

Francesca Michelin e Fedez

Francesco Renga

Ghemon

Irama

Madame

Maneskin

Max Gazzè

Sanremo 2021, ospiti della prima serata di martedì 2 marzo 2021: sul palcoscenico del Teatro Ariston sono attesi: Diodato, vincitore della scorsa edizione con “Fai rumore”, Loredana Bertè e la co-conduttrice Matilde De Angelis. Non solo, ospite anche l’infermiera Alessia Bonari e la banda della Polizia di Stato.

Sanremo 2021, i big e le nuove proposte di mercoledì 3 marzo 2021

Passiamo alla seconda serata di mercoledì 3 marzo 2021. Sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo ci saranno le altre quattro nuove proposte: Davide Shorty, I Dellai, Greta Zuccoli e Wrongonyou.

Dopo le nuove proposte, la gara riprende con le esibizioni degli altri 13 big di Sanremo 2021:

Bugo

Gaia

Ermal Meta

Extraliscio

Gio Evan

Fulminacci

La rappresentante di lista

Lo stato sociale

Malika Ayane

Noemi

Orietta Berti

Random

Willie Peyote

Infine gli ospiti di mercoledì 3 marzo di Sanremo 2021: Laura Pausini fresca della vittoria ai Golden Globe con “Io Si/Seen”, ma anche Gigliola Cinquetti, Fausto Leali e Marcella Bella. Ci sarà anche Elodie nella serata di Mercoledì.