Cresce di giorno in giorno l’attesa per Sanremo 2021, il festival della musica italiana che è pronto a rilanciare tutto il settore dello spettacolo duramente colpito dalla pandemia. Ancora oggi, infatti, i cinema, i teatri e i musei sono chiusi e non è dato sapere quando sarà possibile riaprire in sicurezza. Si guarda a Sanremo 2021 con apprensione, proprio perché c’è ancora poca chiarezza sulle modalità in cui la kermesse si svolgerà. Sarà diretta da Amadeus e quest’anno saranno ben 26 i big in gara (qui tutti i big e le nuove proposte di Sanremo 2021). E ora? Spuntano le prime indiscrezioni sui possibili ospiti. Ma, anche su questo punto, è già polemica.

Cosa succederà a Sanremo 2021?

Nel corso delle ultime ore, l’Ansa aveva riportato una notizia (ancora da confermare) in cui si era ipotizzato che Amadeus avrebbe voluto sul palcoscenico una reunion degli Abba. L’agenzia stampa aveva riportato alcune indiscrezioni trapelate da “Sanremo di Sabato“, programma radiofonico di Radio 2.

Intercettato da Adnkronos, Amadeus smonta tutte le indiscrezioni che hanno fatto il giro del web. E rivela che al momento non è stato deciso ancora nulla sugli ospiti che appariranno a Sanremo 2021.

“Quando gli ospiti diventeranno ufficiali lo saprete da me“, ammette il conduttore a gran voce. “I desideri sono tanti e pure le invenzioni. Ora come ora non c’è nulla di vero in questa notizia”, aggiunge. “Ho letto addirittura che sarei stato io a volere gli Abba a Sanremo 2021, ma io non lo ricordo“. E così, in poche e semplici mosse, il celebre direttore artistico mette a tacere una lunga serie di rumor che hanno animato il web durante il fine settimana. Al momento bisogna aspettare solo le notizie ufficiali.

Sanremo 2021, le indiscrezioni su gli ospiti

Sappiamo poche cose in merito alla nuova edizione. Le date sono dal 2 al 6 marzo e, al fianco di Amadeus, ci saranno come presentatori Achille Lauro, Elodie e Ibrahimovic. E saranno 26 i big in gara con un’alta percentuale di cantante donne, con testi che virano all’inclusività.

Ma per il resto tutto tace. Lo scorso anno ci sono state molte reunion tante attese dai fan. Come quella dei Ricchi e Poveri che hanno cantato nella loro formazione originale, e poi quella di Al Bano e Romina in cui hanno eseguito un inedito scritto da Malgioglio. Per Sanremo 2021 c’è solo da attendere le ultime parole di Amadeus che, per ora, smonta gli animi su un possibile mini-concerto degli Abba.