Fedez e Francesca Michielin restano in gara al Festival di Sanremo 2021: nessuna esclusione per la “coppia” dopo lo spoiler del brano su Instagram. A confermarlo è l’Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di Sanremo 2021 con tanto di comunicato ufficiale diramato sui social e alla stampa.

Fedez a Sanremo 2021: nessuna squalifica per il rapper e Francesca Michielin

Nessuna squalifica per Fedez e Francesca Michielin a Sanremo 2021. Il rapper e la cantante restano in gara tra i 24 big della 71esima edizione del Festival della Canzone Italiana dove parteciperanno con il brano “Chiamami per nome“. La decisione è arrivata direttamente dai vertici Rai con tanto di cominciato ufficiale:

A seguito del video postato su Instagram da Fedez nella giornata del 30 gennaio scorso, contenente alcuni secondi del brano presentato insieme a Francesca Michielin, in gara per il Festival sezione Big, l’Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di Sanremo 2021, pur esprimendo serio biasimo per l’accaduto, non ritengono di dover prendere alcun provvedimento in merito.

L’Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di Sanremo 2021 precisano anche il motivo della loro decisione:

La durata dell’interpretazione nel video – postato e successivamente cancellato dall’artista – risulta infatti essere estremamente ridotta e tale da non svelare di per sé il brano, che non può considerarsi diffuso e che mantiene quindi la caratteristica di novità richiesta dal regolamento della manifestazione.

Fedez su Instagram svela qualche secondo del brano di Sanremo 2021

Ma cosa è successo? Fedez, molto attivo sui social, sabato 30 gennaio ha postato alcune Instagram Stories tra cui anche un breve video della durata di 10 secondi in cui si sentiva il brano “Chiamami per nome” in gara a Sanremo 2021. Un errore madornale a cui il marito di Chiara Ferragni ha rimediato poco dopo rimuovendo la storia dai social, ma che poteva costargli davvero caro.

Il regolamento del Festival della Canzone Italiana di Sanremo prevede, infatti, che i brani siano inediti prima di essere portato sul palcoscenico del Teatro Ariston. Fedez Michielin erano a rischio squalifica, ma dopo giorni di polemiche che ha coinvolto anche il Codacons, l’organizzazione del Festival ha comunicato che il duo resta in gara visto. Il motivo? La durata del video è “estremamente ridotta e tale da non svelare di per sé il brano”.

A questo punto non resta che aspettare il Festival di Sanremo 2021 per scoprire il brano portato in gara da Fedez e Francesca Michielin!