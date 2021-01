Gossip e ancora gossip su Sanremo 2021. A poco più di un mese dal suo debutto in tv, il secondo Festival della Musica Italiana condotto da Amadeus è avvolto ancora nel mistero. Più che altro, a complicare le cose, è la situazione epidemiologica nel nostro paese e i decreti del Premier Conte. Due pesi e due misure che, per ovvie ragioni, stanno creando non pochi problemi alla macchina organizzativa del Festival. Sta di fatto che, secondo quanto è stato rivelato, Sanremo 2021 si svolgerà dal due al sei marzo prossimo con il pubblico in presenza. Sono 26 i big che sono stati annunciati ma c’è ancora un veto tra gli ospiti. Dopo le notizie in merito a una possibile reunion degli Abba e degli 883, qualche ora fa è spuntata un’altra indiscrezione che fa gola a tutti.

Sanremo 2021: attesa per gli ospiti

L’agenzia stampa Adnkronos e come ha riportato anche Fanpage rivela che Amadeus vorrebbe sul palcoscenico dell’Ariston il mitico Can Yaman. L’attore turco, ora sulla cresta dell’onda grazie al successo di Daydreamer, potrebbe essere uno dei tanti ospiti più attesi del Festival. Nulla di certo, questo è pur vero. Si tratta, per ora, solo un rumor ma come riportano fonti vicine alla macchina organizzativa di Sanremo 2021, pare che Amadeus abbia tutte le intenzioni di convincere il bel turco ad apparire sul palcoscenico. Per la kermesse sarebbe un colpo grosso dato che, proprio in quest’ultimo periodo, le quotazioni di Can Yaman sono alle stelle.

Can Yaman a Sanremo 2021?

L’attore molto amato dal pubblico italiano, ha trovato nel nostro paese una casa molto accogliente. Non solo, di recente, ha lavorato a uno spot pubblicitario di Ferzan Ozptek al fianco dio Claudia Gerini, ma si sta preparando per il ruolo di Sandokan. Il remake della celebre serie tv degli anni ’70 è in fase di realizzazione e sarà pronto per la prossima estate. E non è finita qui.

Negli ultimi giorni è trapelato in rete anche un gossip sulla vita privata di Can Yaman. Pare che il turco abbia intrapreso una storia d’amore con Diletta Leotta e, tanto che è stato tampinato dai fan sui social, è stato costretto a chiudere (temporaneamente) il suo profilo. E con questi preamboli, è proprio un’occasione ghiotta per Amadeus.

Non resta che attendere notizie certe e sicuramente non mancheranno le sorprese. Le critiche però sul Festival non sono mancate, anche se, per il momento, pare che nessuno abbia compreso quanto sia importante una manifestazione di questa portata. Il settore deve ripartire e perché non farlo con la musica?