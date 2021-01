C’è ancora tanta incertezza su quello che sarà il Sanremo 2021. L’attuale situazione sanitaria e annesse restrizioni non fanno ben sperare. Amadeus, che torna a dirigere il festival dopo il successo dello scorso anno, sta lavorando strenuamente per permettere alla kermesse di svolgersi, soprattutto in sicurezza. Come ha sempre affermato, questo festival è importante per rilanciare il mondo dello spettacolo, fermo da un anno a causa della pandemia. Tutto però è in divenire. I big sono stati annunciati, le date pure. Ma ora c’è l’enigma ospiti e pubblico. Su questo e molto altro ancora, Amadeus ne ha discusso in un’intervista che ha rilasciato a Radio 102.5

Tutte le novità di Sanremo 2021

Il conduttore è certo che Sanremo 2021 si svolgerà in presenza. “Sarà un Festival con regole sanitarie certe e ci stiamo lavorando assieme affinché siano tutti in sicurezza ma deve essere il più normale possibile e quindi con il pubblico“, esordisce. “Fare Sanremo e rispettare i tempi è fondamentale sempre con tutte le precauzioni. Svuotare Sanremo è la cosa più facile del mondo ma non è Sanremo. Dobbiamo provarci per far sì che sia tutto nella situazione più normale possibile“.

Tanti però sono gli enigmi e i nodi da sciogliere. Come quello dei giornalisti accreditati. “Io voglio i giornalisti a Sanremo e in sala stampa. Potremmo fare un collegamento ma è freddo. I collegamenti no, dobbiamo essere tutti in presenza“, ammette senza mezzi termini.

L’attenzione si sposta poi su i co-conduttori e sul motivo per il quale sul palco di Sanremo 2021 ci sarà Ibrahimovic in una vesta del tutto inedita. “Ci siamo conosciuti questa estate ad un pranzo. Mi piace l’imprevedibilità e lui è un personaggio incredibile e trasversale. Cosa farà non lo sappiamo né io né lui. Lo affiderò anche a Fiorello”, racconta. Sul palco ci saranno anche Elodie e Achille Lauro.

Sanremo 2021 e la pandemia

La questione pubblico è un problema spinoso, però. “Ci stiamo lavorando all’idea della nave per creare una bolla affinché tutti e 500 siano messi in sicurezza e possano entrare all’Ariston. I pulmini per il trasporto dalla nave al teatro saranno al massimo di 20 persone proprio per evitare qualsiasi tipo di problema. Insomma c’è un protocollo serio, preciso che stiamo mettendo in piedi“.

Con i 26 big in gara anche l’orario diventerà più lungo del solito. Si crede che ogni puntata durerà fino alle due di notte. E poi tra gli ospiti sono confermate Emma e Alessandra Amorosa. Per gli Abba? “Vediamo se sarà possibile realizzare questo sogno“, conclude Amadeus.

Amadeus parla di Elodie a Sanremo 2021

“Elodie, che sarà sul palco in una delle serate, è una ragazza oltre che bella, brava e di carattere con una storia forte alle spalle. Questa storia mi piacerebbe che fosse conosciuta al pubblico di Sanremo” ha detto il conduttore di Sanremo.