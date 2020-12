Ci sono ancora poche notizie ufficiale intorno a Sanremo 2021. Il Festival che celebra la musica italiana, secondo le prime indiscrezioni, dovrebbe essere trasmesso il prossimo mese di marzo, con un mese di ritardo rispetto al solito. Proprio per capire come si evolverà la situazione epidemiologica nel nostro paese. Appurato che Amadeus per il secondo anno consecutivo sarà al timone della direzione artista, oltre che presentare la kermesse, fin da ora scalda i motori per il Festival. Manca ancora l’ufficialità, ma su Adnkronos sono già trapelati i primi nomi che andranno a comporre i 20 big in gara per Sanremo 2021. Tanti sono gli artisti che hanno tentato la fortuna, molti di questi sono anche famosi tra il pubblico, quindi la selezione sarà ancora più ardua.

Tutti i nomi di Sanremo 2021

Tutto pronto dunque per il 17 dicembre data in cui nell’ultima puntata di Sanremo Giovani, Amadeus annuncerà i big che parteciperanno alla kermesse. Sono più di 300 i candidati e la scelta è ardua. Tra i tanti, spunta il nome di Giacomo Celentano, secondogenito di Adriano e Claudia Mori, il conduttore Claudio Lippi e Motta (cantautore pisano). Ma non è finita qui.

Si apprende anche che tra i papabili ci sono: Ermal Meta, Lo Stato Sociale, Achille Lauro, Ghemon, Max Gazzè, Giusy Ferreri, Francesco Renga, Gaia, Leo Gassmann, Fulminacci, Noemi, Mr. Rain, Rocco Hunt, Elodie, Bugo, Malika Ayane, Annalisa, The Kolors, Michele Bravi, Luca Carboni, Federico Rossi (metà del duo Benji & Fede), La Rappresentante di Lista, i Maneskin, Arisa, Donatella Rettore, e persino il vincitore dello scorso anno, Diodato. Infine, anche quest’anno circola il nome dell’ex The Giornalisti, ora solista, Tommaso Paradiso.

E si attendono notizie sul prossimo Festival di Sanremo

E ancora, sempre dalle prime informazioni che sono state battute dalle agenzie, pare che Amadeus sia molto teso per la scelta delle nuove canzoni di Sanremo 2021, perché sarebbero tutte belle e valide per il concorso canoro. Ancora oggi, infatti, è impegnato nell’ascolto. Il criterio principale per la valutazione? La qualità. Per il resto, bisogna attendere i prossimi risvolti. Sta di fatto che l’edizione del 2021 ha attirato molta attenzione su di sé, dato che sarà la prima kermesse in presenza dopo un lungo periodo in cui il mondo dello spettacolo è stato fermo per via del Covid. Ad oggi non è dato sapere come sarà organizzato il Festival, ma si punta di un concorso in sicurezza ma in presenza.