Sanremo 2021, scatta il primo caso di positività al Covid-19: si tratta di Moreno Conficconi, il Biondo della band degli Extraliscio, in gara con il brano “Bianca luce nera” feat. Davide Toffolo.

Sanremo news, c’è il primo big positivo al Coronavirus

Mancano due settimane alla 71esima edizione del Festival di Sanremo 2021 di Amadeus e Fiorello e in queste ore è stato accertato il primo caso di positività al Covid-19 all’interno del cast dei 26 big in gara. Si tratta di Moreno Conficconi, il Biondo degli Extraliscio, che è risultato positivo al tampone rapido prima di entrare alle prove al Teatro Ariston di Sanremo.

La notizia, rivelata in anteprima dal Secolo XIX, è stata confermata anche dall’Adnkronos e dalla grande macchina del Festival. Tutta la band composta da Mirco Mariani, Mauro Ferrara e l’ospite speciale Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti sono in quarantena preventiva in attesa di tampone molecolare. Non solo, avviato anche il tracciamento sui possibili contatti avuti negli ultimi giorni dai componenti della band.

Al momento la band è in quarantena, ma non si esclude la possibilità della loro presenta sul palcoscenico dell’Ariston di Sanremo. In caso di positività confermata per Moreno Conficconi, il Biondo, la band degli Extraliscio potrebbe ugualmente gareggiare alla 71esima edizione del Festival della Canzone Italiana qualora dopo dieci giorni il tampone di controllo dia risultato negativo.

Sanremo 2021, Amadeus sulla presenza di Zlatan Ibrahimovic

Intanto Amadeus, dalle pagine de La Gazzetta, ha parlato della presenza sul palco del campione Zlatan Ibrahimovic rivelando in anteprima:

Ci saranno diverse gag, ma non posso anticipare nulla. Di sicuro vedrete un campione diverso da quello che segna ed esulta, un Ibra che non conoscete. Noi siamo felici di accoglierlo, non vedo l’ora che scenda le scale indossando lo smoking con la sua bella fisicità. Ibra sa come organizzarsi, si allenerà in Riviera per tutta la settimana. Non farà il pendolare? No, andrà a Milano mercoledì per la partita contro l’Udinese poi tornerà a Sanremo e rimarrà con noi”.