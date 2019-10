Sanremo 2020: ultime news sul cast, gli ospiti e i cantanti in gara

Fervono i preparativi per il Festival di Sanremo 2020: da queste colonne vi informeremo sulle ultime news sul cast, gli ospiti e i cantanti in gara della settantesima kermesse canora più importante del nostro Paese.

Festival di Sanremo 2020: tutte le novità dal cast, agli ospiti ai cantanti in gara

Intanto sappiamo che quest’anno al timone della settantesima edizione del festival della canzone italiana ci sarà Amadeus, nel doppio ruolo di conduttore e direttore artistico.

Inoltre, c’è una notizia che si rincorre da un po’ di tempo in rete, ovvero la presenza di Chiara Ferragni al fianco di Amadeus in veste di conduttrice. Sembra addirittura che le trattative procedano da tempo e che si è vicini a qualcosa di concreto. Sarà veramente così o è l’ennesimo escamotage dell’imprenditrice digitale per accendere i fari su di lei?

Ma tutto sommato, la Ferragni sul palco del Teatro Ariston ci starebbe benissimo: bella, alla moda, intelligente, e con molti followers, il che gioverebbe molto al programma di punta di Rai 1, che certamente non ha bisogno di traini, ma i social hanno sempre la loro voce in capitolo.

Amadeus e i cambiamenti al Festival di Saremo 2020

L’impronta di Amadeus è subito evidente: infatti ha apportato alcuni cambiamenti sostanziali, rispetto all’era Baglioni che per ben due anni ha diretto le edizioni precedenti del Festival.

L’annuncio dei Big che parteciperanno al Festival, non verrà dato durante le due serate di Sanremo Giovani a dicembre, bensì nel corso di un’edizione speciale de I Soliti Ignoti del 6 gennaio ;

che parteciperanno al Festival, non verrà dato durante le due serate di Sanremo Giovani a dicembre, bensì nel corso di ; Tornerà la gara fra le Nuove Proposte (che Baglioni aveva eliminato), che si sfideranno fra loro , in una categoria separata rispetto ai Campioni;

(che Baglioni aveva eliminato), che , in una categoria separata rispetto ai Campioni; Le Nuove Proposte saranno in totale otto, inclusa Tecla Insolia , la vincitrice di Sanremo Young ;

, la ; Fra le Nuove Proposte saranno inseriti anche i due prossimi vincitori di Area Sanremo e cinque talenti selezionati attraverso il concorso online Sanremo Giovani , la cui finale si terrà il 17 dicembre in prima serata su Rai Uno.

e cinque talenti selezionati attraverso il , la cui finale si terrà il 17 dicembre in prima serata su Rai Uno. La terza serata del Festival sarà dedicata ad omaggiare il Festival, nel senso che ogni cantante proporrà una canzone del Festival degli anni passati duettando con l’interprete originale o con un altro.

Sanremo 2020: quando andrà in onda e chi saranno gli ospiti?

Come ogni anno Il Festival di Sanremo si svolgerà nella cittadina ligure e le date che dobbiamo ricordare sono, da martedì 4 a sabato 8 febbraio 2020.

Per quanto riguarda gli ospiti, Amadeus riapre agli ospiti internazionali. Infatti si fanno i nomi di Madonna, Dionne Warwick che dovrebbe duettare con la nostra italianissima Silvia Mezzanotte. E poi ancora Jovanotti e Fiorello, che sono amici di Amadeus, da molti anni. Come ha dichiarato quest’ultimo in una ospitata a Domenica In, Fiorello farà delle incursioni e “sarà libero di fare ciò che vuole”.

Sanremo 2020: quali cantanti si esibiranno sul palco dell’Ariston?

Certamente è ancora presto per sapere chi saranno i cantanti che vedremo a Sanremo 2020 ma spuntano i nomi di:

Elodie direttamente dal talent Amici di Maria De Filippi,

direttamente dal talent Amici di Maria De Filippi, Bianca Atzei ormai fidanzatissima, pare aver superato la delusione d’amore dopo la rottura con Max Biaggi,

ormai fidanzatissima, pare aver superato la delusione d’amore dopo la rottura con Max Biaggi, Annalisa, ormai veterana del Festival,

ormai veterana del Festival, Chiara Galazzo vincitrice di X Factor nel 2012, anche lei più volte presente al Festival,

vincitrice di X Factor nel 2012, anche lei più volte presente al Festival, Infine, Romina Power e Al Bano, in un duetto con un brano che potrebbe essere di Cristiano Malgioglio.

L’artista di Cellino, si è in verità, auto candidato per tornare al Festival in coppia con l’ex moglie e ha fatto sapere:

“Nel 2020 vorrei tornarci, sarebbe la sedicesima volta. Da ragazzo partecipare al Festival era il sogno più grande. E quando l’ho coronato, nel 1968, ero talmente agitato che mi venne la febbre a 39°”.

Regia, scenografie e coreografie del 70esimo Festival di Sanremo

Infine, per quel che riguarda le scenografie Amadeus fa sapere che ad occuparsene sarà Gaetano Castelli, mentre la regia sarà affidata a Stefano Vicario, il direttore delle luci Mario Catapano e il coreografo Daniel Ezralow.

Il palco dovrebbe essere, secondo il pensiero di Amadeus: “Elegante, importante, che rispecchi la tradizione del Festival, con elementi di innovazione”.

Appuntamento dunque con il Festival di Sanremo dal 4 all’8 febbraio 2020 in prime time su Rai 1.