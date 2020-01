Se Mediaset scalda i motori per il Grande Fratello Vip, (in partenza stasera in prime time su canale 5) la Rai è ai nastri di partenza per la kermesse canora più importante del nostro Paese: Il Festival di Sanremo, arrivato alla sua 70esima edizione.

70° Festival della Canzone Italiana: Amadeus dice no!

Ma se da una parte c’è chi gioisce per l’imminente partecipazione al Festival di Sanremo, dal 4 all’8 febbraio 2020, perché facente parte della rosa dei candidati scelti, dall’altra c’è chi “si lecca le ferite” per essere stato escluso!

La lista degli scontenti di Amadeus, ovvero dei rifiutati a Sanremo, è lunghissima e tra gli esclusi figurano nomi importanti come Marcella Bella, Paolo Vallesi, Stash dei The Kolors, Irama, Vito Shade, Michele Bravi, Bianca Atzei, Gerardina Trovato, Debora Iurato.

Cantanti che pensavano di aver già il pass in tasca per il Festival e invece sono stati scartati. Va da sé, che le decisioni in merito alla scelta di un artista piuttosto che l’altro non è da imputare solo ad Amadeus, che quest’anno riveste il doppio ruolo di conduttore e direttore artistico. C’è un team di autori che, evidentemente, ha ritenuto che le canzoni degli artisti esclusi, non fossero in linea con il progetto di Sanremo 2020.

A questo proposito, proprio Amadeus fa sapere:

“Ho badato soltanto alle canzoni, che fossero pezzi radiofonici, delle potenziali hit. Ho pensato a un Sanremo attuale, a brani da scaricare domani su Spotify, non il classico pezzo soft sanremese; sono canzoni dolci e romantiche ma hanno ritmi scatenati”.

Sarà veramente così? Sappiamo bene che le Majors in questi frangenti hanno un ruolo fondamentale, ma diamo per buone le parole del conduttore siciliano e aspettiamoci quindi un Sanremo “scatenato”.

Festival di Saremo 2020: i 24 big (Campioni) scelti, i nomi

Lo scorso 31 dicembre 2019 Amadeus, tramite La Repubblica ha rivelato i Big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2020. Altri due li ha aggiunti, il 6 gennaio durante “I Soliti Ignoti- il Ritorno”. Ecco chi sono e che canzoni porteranno:

Marco Masini – Il confronto

– Il confronto Alberto Urso – Il sole ad est

– Il sole ad est Elettra Lamborghini – Musica (e il resto scompare)

– Musica (e il resto scompare) Achille Lauro – Me ne frego

– Me ne frego Anastasio – Rosso di rabbia

– Rosso di rabbia Bugo e Morgan – Sincero

– Sincero Diodato – Fai rumore

Fai rumore Elodie – Andromeda

Andromeda Enrico Nigiotti – Baciami adesso

Baciami adesso Francesco Gabbani – Viceversa

Viceversa Giordana Angi – Come mia madre

Come mia madre Irene Grandi – Finalmente io

Finalmente io Le Vibrazioni – Dov’è

Dov’è Levante – Tiki Bom Bom

Tiki Bom Bom Junior Cally – No Grazie

No Grazie Michele Zarrillo – Nell’estasi o nel fango

Nell’estasi o nel fango Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso

Voglio parlarti adesso Piero Pelù – Gigante

Gigante Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr

Ringo Starr Rancore – Eden

Eden Raphael Gualazzi – Carioca

Carioca Riki – Lo sappiamo entrambi

Lo sappiamo entrambi Rita Pavone – Niente (resilienza 74)

Niente (resilienza 74) Tosca – Ho amato tutto

Sanremo 2020: conduttori e ospiti

La conduzione è naturalmente affidata ad Amadeus, al suo primo Festival. Questo il sogno del conduttore che andrà a coronare una carriera costellata di successi e di programmi che ottengono sempre il favore del pubblico. Da “I soliti Ignoti” su Rai 1, in access prime time che registra ascolti pazzeschi ad “Ora O mai più” della scorsa stagione. Per quel che riguarda le figure femminili che affiancheranno Amadeus, durante le 5 serate non si hanno nomi certi ma tra i nomi più papabili quelli di Diletta Leotta, Chiara Ferragni, Elisabetta Gregoraci e la giornalista Rula Jebrea.

Mentre le prime non sono state confermate, pare che la presenza della giornalista sia certa. Ad ogni modo ci sarà una rosa di 10 donne (due per sera) così nell’idea del conduttore.

Per quanto riguarda gli ospiti invece, come nomi certi, abbiamo Tiziano Ferro e Fiorello. L’unico artista internazionale confermato al momento è Lewis Capaldi. Tra gli altri protagonisti sicuri ci saranno Roberto Benigni, Salmo.