Cresce l’attesa per Sanremo 2020 e in queste ore sono stati annunciati i nomi degli ospiti che si alterneranno sul palcoscenico del Teatro Ariston. Ecco la lista completa degli ospiti, salvo sorprese dell’ultima ora.

Sanremo 2020 ospiti: da Gianna Nannini a Ghali

Spuntano due nuovi nomi tra gli ospiti della 70esima edizione del Festival della Canzone di Sanremo 2020, la kermesse canora presentata da Amadeus e trasmessa in prima serata dal 4 all’8 febbraio su Rai1. Nella serata di venerdì 7 febbraio, per intenderci quella delle cover, il Teatro Ariston sarà travolto dalla carica rock di Gianna Nannini. La rocker per antonomasia della musica italiana regalerà al pubblico in sale e da casa un’esibizione live imperdibile. La rocker senese, infatti, presenterà dal vivo il nuovo singolo estratto dall’album di inediti “La differenza” a cui seguirà anche un medley dei suoi più grandi successi.

Ma non finisce qui, visto che nella stessa serata sul palco di Sanremo 70 ci sarà anche Ghali, il rapper più amato e seguito degli ultimi anni. Ghali presenterà un medley dei suoi successi e il nuovo singolo “Boogieman” attualmente ai vertici delle classifiche dei brani più ascoltati e tratto dal suo nuovo album intitolato DNA.

Sanremo 2020 ospiti finale: arriva Biagio Antonacci

Per il gran finale di sabato 8 febbraio 2020, invece, ci sarà sul palco del 70esimo Festival di Sanremo uno dei cantanti più amati dal pubblico. Si tratta di Biagio Antonacci che porterà sul palcoscenico del Teatro Ariston un medley dei suoi brani di maggior successo e il nuovo singolo “Ti saprò aspettare” estratto dall’ultimo album “Chiaramente visibili dallo spazio”.

Ecco nel dettaglio tutti gli ospiti finora annunciati di Sanremo 2020:

Martedì 4 febbraio : Tiziano Ferro, Fiorello e il cast del film di Gabriele Muccino “Gli anni più belli”: Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, Emma Marrone

: Tiziano Ferro, Fiorello e il cast del film di Gabriele Muccino “Gli anni più belli”: Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, Emma Marrone Mercoledì 5 febbraio : Tiziano Ferro, Fiorello, i Ricchi e poveri nella formazione originale: Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu

: Tiziano Ferro, Fiorello, i Ricchi e poveri nella formazione originale: Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu Giovedì 6 febbraio : Tiziano Ferro, Fiorello, Roberto Benigni, Massimo Ranieri, Mika, Lewis Capaldi

: Tiziano Ferro, Fiorello, Roberto Benigni, Massimo Ranieri, Mika, Lewis Capaldi Venerdì 7 febbraio : Tiziano Ferro, Fiorello, Dua Lipa, Johnny Dorelli, Ivan Cottini, Ghali

: Tiziano Ferro, Fiorello, Dua Lipa, Johnny Dorelli, Ivan Cottini, Ghali Sabato 8 febbraio per la finale ci saranno Tiziano Ferro, Fiorello e il cast del film di Fausto Brizzi “La mia banda suona il pop”, Christian De Sica, Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Donatella Finocchiaro, Paolo Rossi, Rocco Papaleo.