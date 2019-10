Svelato il programma delle cinque serate del Festival di Sanremo 2020, la kermessa canora italiana condotta da Amadeus dal 4 all’8 febbraio 2020 in diretta dal Teatro Ariston e in prima serata su Rai1.

Sanremo 2020: le date delle cinque serate

E’ ufficialmente partito il countdown per la 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Padrone di casa e direttore artistico quest’anno sarà Amadeus!.

Svelate le date delle cinque serate che saranno trasmesse in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo dal 4 all’8 febbraio 2020 in prima serata. Sanremo 70 sarà composto da cinque prime serate che vedranno partecipare 20 Big nella Sezione Campione e giovani cantanti nella Sezione Nuove Proposte.

La 70ᵃ edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo che vede la direzione artistica di Amadeus, andrà in onda su Rai1 dal 4 al 8 febbraio 2020 in diretta dal Teatro Ariston.

Sanremo 2020: il programma delle cinque serate

Annunciato in queste ore anche il programma delle cinque serate di Sanremo 2020.

Si comincia martedì 4 febbraio 2020 con la prima serata del Festival. Sul palco saliranno 10 big della categoria Campioni e 4 giovani della sezione Nuove Proposte.

La seconda serata di mercoledì 5 febbraio 2020 , invece, vedrà esibirsi gli altri 10 big in gara nella Sezione Campione e i restanti 4 giovani della Categoria Nuove Proposte.

La serata di giovedì 6 febbraio 2020 , la terza, sarà una grande festa dedicata alla musica di Sanremo. Si tratta di “SANREMO 70″, la serata dedicata ai 70 anni del Festival della Canzone Italiana. Per l’occasione i 20 big in cara presenteranno sul palcoscenico del Teatro Ariston delle canzoni edite delle storia di Sanremo con la partecipazioni di artisti italiani o straniere. Non solo, continuerà la gara dei giovani con l’esibizione dei 4 giovani rimasti in gara della categoria Nuove Proposte.

Venerdì 7 febbraio 2020, la quarta serata di Sanremo, vedrà esibirsi sul palcoscenico del Teatro Ariston tutti e 20 i big in gara della Sezione Campioni, mentre nella categoria Nuove Proposte si riascolteranno i 2 brani arrivati alla finale. Al termine della serata sarà proclamato il vincitore/vincitrice di categoria.