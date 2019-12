Sanremo 2020 big in gara, vallette, ospiti e curiosità: tutte le news

Amadeus sta già scaldando i motori. A breve tornerà la kermesse canora più attesa dell’anno. Tutti vogliono news su quella che sarà l’edizione numero 70, ma soprattutto vogliono sapere chi, a Sanremo 2020, fra i big sarà in gara e si contenderà, sul palco dell’Ariston, la vittoria del famoso leoncino d’oro. Quali saranno, infine, le bellissime donne che affiancheranno Amadeus durante le varie serate del Festival? Quali gli ospiti internazionali? Ecco tutte le anticipazioni e le curiosità sull’evento del prossimo anno.

Sanremo 2020: conduttore, vallette e ospiti

Che Amadeus sia il conduttore di Sanremo 2020 lo sappiamo, ormai, dall’agosto scorso o quasi. Ormai tutti sanno, quindi, che dopo Carlo Conti e soprattutto Claudio Baglioni, la direzione artistica del Festival è passata nuovamente di mano per tornare fra quelle di un amatissimo conduttore Rai che pare essere molto legato alla musica.

Chi lo affiancherà? Qui iniziano dubbi, voci, smentite e gossip. Pare che sul palco, ad aiutare il conduttore, si affiancheranno diverse “vallette”, se così possiamo definirle. Bisogna dimenticarsi quindi dell’ultimo Festival condotto da: Baglioni, Bisio e dalla Raffaele. A solcare il prestigioso palco saranno in molti. Possiamo definirlo quindi un evento corale? Secondo quello che ci risulta sì. Per i 70 del Festival si è cercato di fare le cose in grande. A tener le redini, però, sarà sempre Amadeus. Questo non va dimenticato. Parliamo però delle donne che approderanno all’Ariston. Diletta Leotta ormai è data per certa e stra confermata. Molti puntano anche sulla presenza di Chiara Ferragni che, in una passata intervista, disse che su Sanremo 2020 le avevano suggerito di dire “no comment“. Non ci sarà, invece: Giulia De Lellis. E’ troppo presto per l’influencer.

Secondo Dagospia, però, Amadeus avrebbe scelto come co-conduttrice la bravissima e bellissima Rula Jebreal, famosa giornalista e scrittrice.

Ritorneranno Michelle Hunziker e Maria De Filippi, volti Mediaset? C’è chi spera che la 70esima edizione dia risalto anche a chi lo ha condotto in passato e per questo motivo chi segue questo filone auspica il ritorno anche di Belen Rodriguez, Emma Marrone, Arisa, Rocio Munoz Morales e tantissime altre bellissime donne oltre che quello della divertentissima Virginia Raffaele.

Ospiti? Confermati Al Bano e Romina Power. Il sogno degli italiani si avvera nuovamente. Confermato Tiziano Ferro che sarà presente in tutte le serate. Annunciato Roberto Benigni. Confermatissimo Fiorello che, a quanto pare, potrà fare diverse incursioni. Come annunciato da quest’ultimo, però, non ci sarà Jovanotti. Nomi internazionali? Si è parlato di Lady Gaga senza però che la voce trovasse conferma. Si vociferano i nomi di tre grandissimi attori quali: Meryl Streep, Bradley Cooper e Al Pacino, ma la notizia pare troppo bella per essere vera. Oltre a loro? Lewis Capaldi.

Sanremo 2020 Big in gara e nuove proposte: i cantanti

Conosciamo già i giovani in gara dal 4 all’8 febbraio 2020. I nomi sono stati annunciato lo scorso 19 dicembre durante la diretta di Rai 1. Non sappiamo ancora di preciso, invece, la lista dei Big che verrà annunciata ufficialmente il 6 gennaio 2020 dallo stesso Amadeus durante la puntata dell’Epifania del suo show.

E’ ovvio però che la lista di artisti papabili ormai gira un po’ ovunque e molti di essi vengono dati per certi. A Sanremo 2020 fra i Big tornerà quasi certamente Francesco Gabbani. L’ex vincitore ha sete di vittoria. Sul palco pare che approderanno anche diversi volti dei talent: da Anastasio, di X Factor, a Giordana Angi ed Alberto Urso, Elodie, Riki i The Kolors, ed Enrico Nigiotti di Amici di Maria De Filippi. Assenti, fra i tanti ex talent, volti molto amati come: Irama, Emma Marrone ed Alessandra Amoroso.

Secondo alcune nostre fonti torneranno all’Ariston grandi artisti come: Morgan, Irene Grandi, Pierò Pelù, Achille Lauro, Michele Zarrillo e Raphael Gualazzi. Oltre a loro: papabili sono: Marco Masini, Anna Tatangelo, Le Vibrazioni, Patty Pravo, Iva Zanicchi e Samuele Bersani.

Viene data per certa la mancanza di Gigi D’Alessio che disse, qualche anno fa, di non voler più partecipare. Grandi assenti, invece, potrebbero essere: Fabrizio Moro, Ultimo ed Ermal Meta.

Sanremo 2020 biglietti: polemica prezzi

Dall’8 al 14 gennaio sarà possibile acquistare in prevendita i biglietti per andare a vedere dal vivo Sanremo 2020. Peccato però che siano già scoppiate le polemiche. Il motivo? I prezzi dei biglietti.

L’abbonamento per la galleria ammonterebbe a circa 672 euro, quello per la platea a 1290 euro. I biglietti per le singole serate ammontano sui 100 euro, ma per la finale raggiungono picchi di 320 euro. Diversi sono i prezzi per la platea che possono arrivare a 200 euro a serata e toccare picchi di 660 euro per il sabato sera.