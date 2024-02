Sangiovanni sta attraversando un momento no, in cui sta cercando di capire chi è e cosa vuole fare della sua vita. Il cantante, arrivato al penultimo posto al Festival di Sanremo 2024, ha preso una decisione importante che riguarda la sua carriera musicale. In due storie ha condiviso con i fan il suo pensiero. Vediamo insieme cosa ha scritto.

Sangiovanni annulla i concerti: “Bisogna avere il coraggio di fermarsi”

Non è tutto oro ciò che luccica e anche i cantanti stanno mostrando al mondo le loro fragilità. L’ultimo è stato Sangiovanni che ha ammesso, in alcune storie sul suo profilo instagram, di non stare bene. Ha così deciso di fermare l’uscita del suo album e i concerti che erano previsti nei prossimi mesi per dedicarsi a se stesso. Dopo il successo ad Amici, due festival di Sanremo e un nuovo ruolo come attore in ‘Vita da Carlo’, il cantante ha spiegato di non riuscire ad essere felice:

“Grazie a quest’esperienza ho capito che essere se stessi e dire la verità è importante, bisogna accettare quello che si è. A scanso di equivoci classici da web non faccio questo discorso ora per via di un posto in classifica, anche il Sanremo precedente l’ho vissuto con lo stesso disagio, ma non riesco più a fingere che vada tutto bene e che sia felice di quello che sto facendo. A volte bisogna avere il coraggio di fermarsi e sono qui per condividere con voi che ho deciso di farlo. L’uscita del mio album Privacy e il concerto al Forum di Assago del 5/10 sono rimandati“.

I biglietti verranno rimborsati

A Sanremo, San Giovanni si era presentato con il brano ‘Finiscimi’ dedicato alla sua ex Giulia Stabile. Su Instagram ringrazia chi ha creduto in lui e ha spiegato che non è un addio, ma solo un momento di pausa per ricaricare se stesso e tornare più forte che mai.

“Per chi ha messo amore e fiducia in questo progetto pre-acquistando i biglietti del Forum o il disco riceverà il rimborso, i dettagli sono tutti nelle storie. Ho ricevuto tantissimo sostegno che non mi aspettavo e tantissima comprensione che per me in questo momento rappresentano la cosa più importante, anche perché mi sembra di sentire che quello che vivo io tocca tante persone e mi fa sentire meno solo. Davvero grazie.

Voglio precisare che non sto mollando, credo tanto nella mia musica e in questo progetto ma allo stesso tempo non ho le energie fisiche e mentali in questo momento per portarlo avanti. Non ve lo meritate voi, e non se lo merita il mio team (che per altro ringrazio per la vicinanza). Voglio stare bene per condurre al meglio la musica vista come ‘lavoro’. Continuerò a scrivere e a stare in studio perché fa parte del mio benessere e nel mentre inizierò a dedicare il tempo a me stesso per migliorare questa condizione. so che mi aiuterà e che tornerò presto, anche più forte di prima. Vi voglio bene“.