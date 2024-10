Sangiovanni torna a parlare ai fan rompendo il silenzio social sull’addio alla musica. Una scelta importante quest’ultima, che l’ex Amici di Maria De Filippi rendeva di dominio pubblico in seguito alla sua ultima apparizione al Festival della Canzone di Sanremo. E l’occasione che il cantante ha, ora, per tornare a raccontarsi é un nuovo messaggio condiviso con il popolo nel web.

Sangiovanni si riattiva via social, le sue parole

Dopo aver lasciato l’industria musicale del mondo dello showbiz, concedendosi una pausa di riflessione dagli impegni professionali, Sangiovanni svela di avere dei nuovi sogni. O meglio, di essere tornato ad attivarsi dal punto di vista professionale, nella sua roccaforte, che nello scorrere degli anni e a partire dall’esordio ad Amici 20 resta la musica.

A Sanremo 2022, Sangiovanni si affermava tra le proposte dei Big di grande successo con il singolo in corsa “Farfalle”, divenuta una hit di risonanza internazionale in una versione spagnola – “Mariposa”- nonostante la mancata vittoria alla kermesse ligure.

Ma l’esposizione mediatica, nell’altra faccia della medaglia del successo, ha condotto il cantante ad una crisi totale. Tanto da vederlo annunciare al pubblico la scelta di concedersi una pausa dagli impegni.

Ma ecco che, intanto, riattivatosi a mezzo social, in particolare su Instagram, il cantautore dà ora annuncio di essere tornato sulle scene musicali. E l’occasione é la condivisione con gli utenti nel web di uno scatto pubblico, che lo immortala insieme all’amato amico a quattro zampe.

Il nuovo messaggio, dopo l’addio, diventa virale!

“Oggi ci sarebbe stato il nostro concerto al Forum. E’ da qualche giorno che penso a come sarebbe stato – scrive tra le righe nella descrizione del nuovo post divenuto trend topic di discussione nel web, a voi li insieme a me, a cantare i pezzi nuovi (quelli che non sono mai usciti). Il percorso che ho intrapreso mesi fa mi ha portato a ripensare al mio lavoro e alla mia passione, e mi piacerebbe tornare a fare qualcosa“, spiega poi il suo sentiment allo stato attuale rispetto al progetto musicale sospeso.

In più, l’ex Amici tra le righe aggiunge di aver “fatto fatica ad andare in studio e a dedicarmi alla musica” nel periodo della sua assenza dalla musica, “anzi avevo bisogno di starci lontano”.

L’ex Amici si prepara per il ritorno” alla musica? Le parole sibilline

A fine agosto 2024, tuttavia, il cantautore tornava in studio di registrazione e senza subire alcuna pressione né turbamento, ma essenzialmente “solo per il puro piacere di fare musica”. L’ex del talent di Maria De Filippi, secondo classificato alle spalle della vincitrice Giulia Stabile ad Amici 20, fa così sapere di essere tornato a coltivare la sua più grande passione: la musica.

Tanto da non escludere nell’imminente il progetto di nuove canzoni e dei prossimi live in cantiere. “Dopo tanto tempo comincio ad avere dei nuovi obiettivi e dei nuovi sogni“, rende, infatti, noto per la gioia dei fan, la stella nel firmamento del Pop made in Italy di Amici.

Insomma, molto presto Sangiovanni potrebbe tornare a registrare dei grandi successi al servizio della grande industria della musica. E i fan, nell’attesa di rivederlo all’opera, gli destinano messaggi di grande esultanza in un abbraccio virtuale: “non c’è niente, niente, di più bello che vedere una persona iniziare a stare bene dopo aver passato l’inferno -si legge tra le righe di un tweet virale sul social di X-. Sangiovanni, segui sempre la luce, noi ti aspettiamo🤍”.