Sangiovanni, il cantante rivelazione di Amici di Maria de Filippi, si è raccontato in un un intenso monologo a Le Iene. Dopo il secondo posto dello scorso anno al talent show più seguito del piccolo schermo, Giovanni Pietro Damian ha aperto il suo cuore confessando: “raccontarsi non è facile, può essere doloroso”.

Sangiovanni di “Farfalle”: “ho dovuto chiedere aiuto”

Con i capelli rasati a zero e un completo bianco e nero da Iena, Sangiovanni è stato ospite de Le Iene dove ha presentato il brano “Farfalle” portato in gara al Festival di Sanremo 2022. Non solo, il cantautore di “Malibù” ha poi spiazzato tutti facendo un lungo monologo in cui ha raccontato di ansie e paure. Il successo gli ha sicuramente cambiato la vita, ma è stato anche fonte di ansie, problemi e paranoie come ha raccontato:

È stato tutto enorme, anche le aspettative. Ansie, problemi e paranoie che la musica faceva svanire sono tornate. La soluzione era diventata il problema. Ovviamente mi è crollato il mondo addosso. Mi ha fatto cadere. E un’altra volta ho dovuto chiedere aiuto, e cercare qualcuno che mi tendesse una mano.

Sangiovanni: “anche se sono un privilegiato, so che ci saranno momenti in cui soffrirò”

Un monologo inaspettato quello di Sangiovanni che ha confessato di essere ricorso alla terapia per vincere questo status di ansia e paranoia.

“Raccontarsi non è facile, può essere doloroso. Ma la terapia è come la palestra: devi farla spesso e sentire la fatica, il sudore, i muscoli indolenziti” – ha detto il cantante che ha poi aggiunto – “sono sceso sul mio fondo e ho accettato la sofferenza che mi ci ha portato. E anche se sono un privilegiato, sono fortunato, se faccio ciò che mi piace, so che ci saranno comunque momenti in cui soffrirò“.

Sul finale poi un messaggio di forza a chi come lui si è trovato ad affrontare dei cambiamenti così importanti:

Ho solo smesso di vergognarmene perché ho capito che in ogni forma di dolore c’è sempre una forma di dignità. A volte mi sento forte, molte più volte non mi sento in grado. Ma quando succede ho capito che posso chiedere aiuto e qualcuno mi tenderà la mano, chiedere aiuto non è una debolezza, è una forza, fatelo per tornare a volare.

Ecco il video del monologo di Sangiovanni a Le Iene: