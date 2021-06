SanGiovanni e Giulia Stabile hanno fatto breccia nei cuori dei telespettatori avviando una lovestory intensa ad Amici 20, da cui sono usciti entrambi vincitori, e ora appaiono più uniti che mai, tanto che i due starebbero – a quanto pare – dando vita ad una loro collaborazione post-talent. I due giovani sono infatti al centro del gossip per essere stati avvistati insieme e in atteggiamenti complici, mentre erano contornati da altre persone, professionisti e rappresentanti della categoria dello spettacolo all’apparenza. Il che fa pensare proprio ad un lavoro di coppia in atto per i due fidanzatini, mentre si attende un video ufficiale di Sangiovanni.

Amici 20, Sangiovanni e Giulia Stabile insieme dopo il talent

Nella scuola più amata dagli italiani, quella di Amici di Maria De Filippi, i due ex Amici 20 Sangiovanni e Giulia Stabile hanno dato ampia dimostrazione che anche in giovane età si può avere una lovestory matura e dalle basi solide, dandosi sostegno reciproco soprattutto per la realizzazione del loro sogno. Ovvero quello di affermarsi rispettivamente come cantante e ballerina nel mondo dello showbiz.

Sono giunti fino alla finalissima al talent, sfidandosi per la vittoria dello show, che alla fine è andata alla ballerina. Ma entrambi sono usciti da vincitori dal talent nelle rispettive categorie canto e ballo. E ora continuano ad appassionare i loro fan, mostrandosi uniti più che mai.

Anche se sembra ancora lontana la convivenza nella vita reale, la loro lovestory sembra procedere a gonfie vele, soprattutto alla luce di un loro recente avvistamento di coppia di questi giorni a Fregene. I due, per l’occasione, erano seguiti da un fitto entourage mentre si concedevano del tempo insieme, anche divertendosi su una spiaggia. Un incontro che ha incantato molti, tanto che le esclusive immagini dello stesso sono ora virali in rete. Ma vista la presenza dei lavoratori dello spettacolo, ora si fa strada l’ipotesi che Sangiovanni e Giulia Stabile abbiano in cantiere una collaborazione.

Si pensa in particolare alla possibilità che la ballerina abbia avviato insieme al cantante le riprese dell’atteso video ufficiale di Malibu di Sangiovanni, il quale insieme a Wittytv ha intanto pubblicato su YouTube il video dell’altro singolo estratto dall’album all’attivo Sangiovanni, Hype.

Chissà, quindi, cosa ci riserverà il futuro di Giulia Stabile e Sangiovanni.