Si è conclusa la prima stagione di Sandokan con Can Yaman su Rai1 e milioni di telespettatori si domandano: “ci sarà una seconda stagione?”. Ecco tutto quello che sappiamo sul futuro della serie kolossal che ha appassionato gli italiani!

Sandokan 2 si farà? La conferma della regista Jan Maria Michelini

Il successo di Sandokan di Can Yaman è sotto gli occhi di tutti. La serie evento con un cast internazionale, prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, ha registrato numeri da record. La prima puntata della serie con protagonista Can Yaman nei panni del celebre personaggio interpretato in passato da Kabir Bedi ha incollato alla tv 5.775.000 spettatori con uno share del 33,9%. Ascolti record per la serie che nella puntata finale ha registrato 4.116.000 spettatori con il 25.4% di share. Il nuovo Sandokan ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori desiderosi di un seguito che, possiamo anticiparvi, ci sarà!

Proprio così: Sandokan 2 si farà e a confermarlo è stata proprio la regista Maria Michelini che ha diretto la prima stagione con Nicola Abbatangelo. Stando alle prime anticipazioni la seconda stagione di Sandokan dovrebbe arrivare sul piccolo schermo nel 2027, mentre le riprese inizieranno tra la primavera e l’estate 2026.

Sandokan 2, non solo Can Yaman nel cast

Nel cast della seconda stagione di Sandokan, la serie dei record con protagonista Can Yaman potrebbe esserci anche una new entry. Attenzione: si tratterebbe di Kabir Bedi, l’attore che ha prestato il volto al celebre personaggio soprannominato Tigre della Malesia o Tigre di Mompracem.

A rivelare questo particolare è stata la regista Jan Maria Michelini che, nel commentare gli ascolti record della serie, ha confessato: «ci siamo scritti con Kabir Bedi, perché era invitato a vedere gli episodi ma non ci siamo riusciti per impegni vari. Poi abbiamo cercato anche di fargli fare un piccolo cameo: non ce l’abbiamo fatta, ma ci riproveremo. Lui è sempre stato un nostro fan, ci ha sempre incoraggiato, un uomo generoso, una bella persona».

Che dire: l’attesa per Sandokan 2 è già alle stelle!