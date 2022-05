Samuele Bersani si è reso protagonista di un simpatico siparietto domenica sera: è salito sul bus di linea e i passeggeri, avendolo riconosciuto, hanno cantato con lui le sue canzoni.

Samuele Bersani sul bus, il video è virale

Una gran bella sorpresa quella che il caso ha riservato ai passeggeri del bus di linea che domenica sera a Bologna ha avuto un ospite d’eccezione: Samuele Bersani. Il cantante riminese era andato al concerto del cantautore Brunori Sas, suo amico e collega. Al termine dello spettacolo ha poi preso un normalissimo bus di linea dall’Unipol Arena che lo riportasse in centro, senza immaginare quello che sarebbe successo.

Ovviamente i passeggeri non potevano non riconoscere l’autore di tantissimi successi della musica italiana. Così, nell’emozione generale, lo hanno omaggiato cantando in coro le sue hit. Altri fan hanno filmato il tutto e hanno affidato il video alla rapidità di diffusione dei social, facendolo diventare in poche ore virale. E così, intonando a cappella brani come “Giudizi universali” e “Spaccacuore”, il cantautore e i suoi fan hanno animato con sorrisi ed emozione la serata. Una serata che, appunto, era già cominciata con la musica di Brunori e si è conclusa con le altrettanto poetiche note di Samuele Bersani. Il cantante stesso ha poi ripubblicato un video sul suo profilo Instagram commentando: “È diventato l’autobus della gita”.