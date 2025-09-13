Samira Lui a Verissimo in lacrime: “Spero un giorno di poterlo incontrare”

Nella prima puntata, Samira Lui a Verissimo, sabato 13 settembre 2025, ha parlato della sua vita privata e professionale senza nascondere le lacrime. La showgirl, forte del successo de La Ruota della Fortuna che la vede al fianco di Gerry Scotti, ha parlato delle critiche ricevute sul suo aspetto fisico e del rapporto inesistente con il padre che ha sentito solo in occasione del GF e non ha più visto. Samira spera tanto di poterlo incontrare un giorno e di poter conoscere i suoi fratelli. Ecco le sue parole.

Samira Lui a Verissimo: il successo e le critiche sul suo aspetto fisico

Samira Lui a Verissimo ha parlato del successo de La Ruota della Fortuna e della gioia di lavorare al fianco di Gerry Scotti. Tutto procede a gonfie vele per quanto riguarda la vita professionale. “Lavorare con Gerry è bellissimo: è un colosso, un simpaticone“.

Il grande successo, però, ha fatto sì che aumentassero anche le critiche. Soprattutto sui social c’è chi ha speso parole al veleno e puntato il dito sul suo aspetto fisico sottolineando che non ci fosse nulla di naturale nonostante la giovane età. Samira ha risposto a tono alle critiche e alle accuse e si è difesa benissimo da sola, ma nei video raccolti da Silvia Toffanin anche qualcuno della sua famiglia ha voluto sottolineare che molte critiche legate al suo aspetto fisico sono solo cattiverie gratuite. Non c’è nulla di fondato. Non c’è nulla di costruttivo. Solo invidia.

Per fortuna c’è però anche tanta gente che vede Samira come un volto amico che riesce a tener compagnia entrando, grazie alla tv, in tutte le case, intorno all’ora di cena o subito dopo. In molti la fermano per strada e le chiedono autografi. Il fidanzato Luigi, così, pare essere diventato, però, ancor più geloso. La storia d’amore procede nel migliore dei modi. Samira ha detto che il suo Luigi: “Secondo me, è geloso ma non lo da a vedere perché si fida di me, prima come persona e poi fidanzata. Siamo insieme da sette anni, ma per ora non c’è la crisi del settimo anno“.

La mancanza del papà e la voglia di incontrarlo

Samira Lui si è poi commossa parlando della sua famiglia, della sua infanzia e della voglia di incontrare il suo papà e i suoi fratellastri.

Parlando della sua infanzia ha sottolineato di essere cresciuta insieme alla madre e ai nonni e ha svelato: “Sono stata molto fortunata, i miei nonni ci sono sempre stati ad accompagnare la mia educazione. Nel paesino dove sono cresciuta, Colloredo di Montalbano, era quasi impossibile sognare di entrare nel mondo dello spettacolo, ma a me ha sempre appassionato la Tv e stare sul palcoscenico, sin dall’asilo volevo essere protagonista. Piano piano la vita mi ha portato qui. Mia nonna? Mi ha seguita anche a Miss Italia. Mia mamma? Mi ha fatto da mamma e papa, anche da amica e sorella. Eravamo sempre io e lei.”

Il sorriso della bellissima Samira si è spento parlando del padre. La showgirl ha specificato: “L’ho sentito più di due anni fa, ci eravamo scambiati messaggi” per poi aggiungere: “Io gli avevo chiesto di incontrarlo, ma non l’ho più visto: non ci sono rimasta male, ma la curiosità rimane e ci spero ancora”. Oltre alla voglia di vedere il padre c’è anche quella di conoscere un’altra parte della famiglia. “Ho dei fratellastri, che non so cosa sanno di me. Vorrei conoscere anche loro. Mi piacerebbe, mai dire mai: sono serena e ben disposta.“