Samantha Irvin ha annunciato il suo addio alla WWE, una decisione che ha sorpreso i fan e lo staff della compagnia. Sebbene inizialmente sembrasse improvvisa, in realtà Irvin aveva pianificato questa uscita da diversi mesi. Nonostante il successo ottenuto come ring announcer, sentiva il bisogno di tornare alle sue radici artistiche e di dedicarsi a progetti musicali esterni che non erano compatibili con il contratto WWE. Anche se la verità sarebbe un’altra, il ruolo di annunciatrice non le piaceva più e avrebbe voluto altro.

Il motivo dell’addio di Samantha Irvin al WWE

Samantha Irvin ha rivelato di non voler continuare come ring announcer e di non apprezzare particolarmente questo ruolo, spiegando il motivo della sua uscita dalla WWE sui social. Entrata in WWE nel 2021 grazie a Mark Henry, inizialmente aveva provato come performer ma ha iniziato a lavorare come annunciatrice per “WWE 205 Live” e, successivamente, per “WWE NXT,” “WWE SmackDown” e “WWE Raw.” Irvin desiderava un ruolo più attivo, e ha smentito che la sua decisione sia stata influenzata dal fidanzato Ricochet.

“Io non amo fare l’annunciatrice” ha scritto Irvin nei commenti del post su Instagram con cui annunciava le dimissioni. “Annunciare doveva essere solo la mia porta d’ingresso. Volevo fare la manager, magari diventare general manager un giorno, ma la WWE non vedeva altro futuro per me se non come annunciatrice. Mi piace guardare l’azione, ma non fare l’annunciatrice.”

Irvin ha smentito le voci secondo cui Ricochet l’avrebbe influenzata a lasciare WWE, spiegando anche che “WWE voleva che Rico restasse nei big leagues.

Ha risposto anche a un altro commento che accusava il suo “marito senza talento” di aver influenzato la sua decisione di lasciare, rispondendo bruscamente: “Mio marito è milionario, quindi sì, non devo più fare un lavoro che non mi piace.”

“Io amo il wrestling, e questo è ciò che risalta” ha scritto Irvin, aggiungendo che voleva “farsi notare così tanto da spingerli a darle un altro ruolo.” Alla domanda sul futuro in AEW, ha risposto che non si unirà al marito Ricochet ma probabilmente tornerà a esibirsi a teatro, recitare e cantare. Irvin ha espresso orgoglio per l’esperienza WWE, anche se non amava quel ruolo. Curiosamente, Lillian Garcia, ora sua sostituta, ha commentato con affetto il suo post.