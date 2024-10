Da venerdì 11 ottobre torna in prima serata su Raitre “Farwest” condotto da Salvo Sottile. Nelle nuove puntate si indagherà sul randagismo e sulla situazione dei canili in Italia, sull’emergenza sanità e poi ci sarà un’intervista esclusiva a Valentina Misseri, sorella di Sabrina, condannata per l’omicidio della cugina Sarah Scazzi. Ancora una volta l’obiettivo del programma è di accendere un faro su realtà e territori dove lo Stato non arriva in cui a pagare sono i più deboli.

“Farwest”, intervista a Salvo Sottile

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Salvo Sottile. Il giornalista ci ha anticipato quali saranno i temi che verranno approfonditi nelle puntate della nuova edizione: “Partiremo dalla sanità con le aggressioni ai medici e agli infermieri, abbiamo la testimonianza della sorella di quella ragazza che morì sotto i ferri e sentiremo il suo punto di vista. Proporremo poi un’altra esclusiva che è la testimonianza di Valentina Misseri, la sorella di Sabrina figlia di Michele Misseri, che riapre una serie di domande sull’omicidio della cugina. Parleremo poi del randagismo, di questo allarme sociale che riguarda un po’ tutta Italia e ci occuperemo anche di tante altre storie”.

Quest’anno però rispetto allo scorso anno, “Farwest” andrà in onda il venerdì sera. Una serata in cui c’è una controprogrammazione molto forte. Salvo Sottile è spaventato dalla sfida degli ascolti: “Sarei un bugiardo se dicessi che non mi preoccupa. Gli spazi di inserimento del programma sono ristretti e ridimensionati. Come ho detto anche in conferenza, le sfide a noi piacciono. Siamo i cowboy del palinsesto”.

Nessuna tensione quindi con Massimo Giletti che ha preso il suo posto il lunedì con “Lo stato delle cose”: “Facciamo due programmi diversi e abbiamo due obiettivi diversi ma anche pubblici diversi”. A Salvo Sottile abbiamo chiesto se Farwest tornerà ad indagare anche sull’aggressione a Iovino, personal trainer ed ex di Ilary Blasi.

Un’aggressione nel quale si vocifera fosse coinvolto anche Fedez: “E’ possibile che torneremo ad indagare anche su questa vicenda. L’aggressione a Iovino da persone riconducibili a Fedez offre ancora di più con l’attualità degli spunti interessanti perché riguarda le curve della tifoseria”.

A conclusione dell’intervista, abbiamo chiesto a Salvo Sottile se in futuro gli piacerebbe prendere le redini di “Chi l’ha visto“: “Adesso sono concentrato su Farwest. Federica continuerà a fare Chi l’ha visto per altri 50 anni e quindi va bene così”.