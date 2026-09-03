Dal lunedì 7 settembre torna su Rai 2 “Ore 14”, l’appuntamento quotidiano con la cronaca in diretta, quest’anno affidato a Salvo Sottile. Il programma andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 14, mentre dal 24 settembre debutterà anche “Ore 14 Sera”, in prima serata ogni giovedì alle 21.20. Una doppia proposta che punta a rinnovare il racconto della cronaca, mantenendo però il legame con l’identità del programma. Due studi rinnovati, maggiore presenza sul territorio, inviati, collegamenti in diretta e testimonianze saranno gli elementi centrali della nuova edizione. Di giorno spazio soprattutto all’attualità e agli eventi raccontati nel momento in cui accadono; in prima serata, invece, il programma allargherà lo sguardo verso inchieste, grandi casi giudiziari, gialli irrisolti e storie che ancora cercano una risposta.

Salvo Sottile, intervista esclusiva al conduttore di “Ore 14”

Intervistato in esclusiva da SuperGuida TV, Salvo Sottile racconta le aspettative per questa nuova avventura, il suo rapporto con la cronaca e anticipa alcuni degli argomenti che saranno affrontati nel corso della stagione: “Lo vedo come una grande sfida, come un modo per cercare di affacciarsi a un terreno che ho conosciuto e battuto per tanti anni, che è quello della cronaca nera. Ma non parleremo soltanto di cronaca nera: cercheremo di raccontare la cronaca in tutte le sue derivazioni e in tutte le sue sfumature. Lì dove succedono delle cose noi ci saremo, con gli inviati di “Ore 14”. Per Sottile raccontare ciò che accade significa anche provare a leggere i cambiamenti del Paese. “È un modo anche per raccontare pezzi di società. La cronaca è un modo per guardare dentro tutto quello che succede nel nostro Paese e cercare di trovare le chiavi per interpretarlo”.

Tra i casi destinati a mantenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica c’è quello di Garlasco, sul quale Sottile non esclude nuovi sviluppi: “È ancora un caso che può riservare tante sorprese. Non è finita qui: ci sono ancora molti dubbi da chiarire e molte domande a cui dare una risposta. Quindi se ne parlerà ancora a lungo”. Quali sono le aspettative di Salvo Sottile sul fronte degli ascolti? Il conduttore preferisce mantenere i piedi per terra e partire dai risultati attuali di “Ore 14”, con l’obiettivo di crescere gradualmente: “Nessuna aspettativa, nel senso che partiamo dal 2% che è quello che fa adesso “Ore 14”, poi cercheremo ovviamente di salire piano piano, sapendo che comunque Rai 2 non è una rete semplice. Però abbiamo dalla nostra tutto il supporto della Rai per cercare di fare un programma che possa essere un programma che entri nel cuore del pubblico”.

Salvo Sottile ha alle spalle una lunga esperienza televisiva e anche un importante passato a Mediaset. Ma oggi, alla domanda su un possibile ritorno, il conduttore ribadisce il suo legame con la Rai. “Questa è una domanda da un milione di dollari. Adesso questa è la mia casa, la casa della Rai. Sono felice di essere in Rai e sono felice che la Rai mi abbia dato la possibilità di sperimentare un nuovo formato. La Rai ha scommesso su di me, quindi grazie alla Rai per avermi dato questa possibilità”.