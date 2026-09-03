Una nuova settimana ricca di colpi di scena attende i fans di Forbidden fruit. Il serial drammatico turco è tornato a occupare anche i pomeriggi del weekend su Canale 5, permettendo così ai tanti appassionati una full immersion nelle vicende di Yildaz & Co. sette giorni su sette, Curiosi di scoprire cosa ci attende nella settimana dal 5 all’11 settembre? Continuate a leggere per scoprirlo insieme a noi.

Anticipazioni Forbidden fruit, trame all’11 settembre

Feride riceve una lettera anonima con accuse e foto compromettenti su Sahika e – convinta che stia cercando di ostacolare la storia tra Yildiz e Çagatay – decide di affrontarla. Intanto, stufa delle continue intromissioni della suocera, Yildiz pensa di lasciare Çagatay, ma lui le promette che farà di tutto per difenderla.

Ender e Caner scoprono che Mert ha un figlio segreto e, grazie ad Aysel che fornisce loro informazioni preziose, iniziano a sospettare che Halit possa essersi rifugiato nello chalet di Sapanca.

Nel frattempo, Hasan Ali ordina di trovare i responsabili della rissa per punirli e costringe l’uomo che aveva aggredito Caner a chiedere pubblicamente scusa.

Forbidden fruit, spoiler settimanali: Yildiz e Çagatay sposi

Yildiz e Çagatay decidono di sposarsi di nascosto all’ufficio matrimoni. Quando si convincono a rivelare tutto a Feride, lei reagisce malissimo.

Furiosa col figlio, li caccia di casa e poco dopo ha un malore per l’agitazione. I novelli sposi allora si rivolgono ad Hasan Ali, che accoglie la notizia con entusiasmo, si congratula con Yildiz e organizza una cena per celebrare ufficialmente le nozze.

Yildiz arrestata nelle prossime puntate Forbidden fruit

Nel corso della serata, Hasan Ali accoglie Yildiz nella famiglia e le dona un magnifico baule colmo d’oro. La festa però, viene bruscamente interrotta dall’arrivo della polizia. Zehra, ingannata da Sahika con una registrazione manipolata, accusa Yildiz ed Ender dell’omicidio di Halit. Le due donne vengono così arrestate sotto gli sguardi increduli dei presenti.

Çagatay – disperato – chiede subito al padre di intervenire per liberare sua moglie. Hasan Ali si rivolge a Mert, ordinandogli di convincere Zehra a ritirare la denuncia. Feride, invece, continua a non fidarsi di Yildiz e avverte il figlio, sostenendo che la donna potrebbe essere pericolosa e persino fargli fare la stessa fine di Halit. Nonostante tutto, Çagatay non cambia idea e continua a difendere Yildiz, permettendo anche ad Asuman e Halit Can di restare al suo fianco.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Durante gli interrogatori, Yildiz ed Ender raccontano alla polizia un dettaglio cruciale: Sahika era presente il giorno in cui Halit è morto. Le autorità decidono quindi di arrestare anche lei. In prigione, Yildiz si scontra con Sahika, accusandola di aver pianificato tutto per rovinarle.

Le tre donne si ritrovano costrette a fare i conti con una realtà ben diversa da quella a cui erano abituate. Le compagne di cella, scoperte le loro origini agiate, le obbligano a occuparsi delle pulizie del carcere. Nel frattempo, Çagatay continua a sostenere Yildiz e la va a trovare per rassicurarla.

Hasan Ali propone a Ender e Sahika un patto: la loro libertà in cambio delle quote societarie. Senza altre opzioni, entrambe accettano. Poi avverte Yildiz, intimandole di evitare nuovi scandali e di stare lontana da Ender e Sahika. Quando Celebi chiede il suo aiuto, Yildiz la respinge, scatenando la rabbia della donna, che promette vendetta.