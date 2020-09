A “I Fatti Vostri”, arriva Salvo Sottile: il popolare giornalista conduce una rubrica dedicata alle truffe. La trasmissione, condotta da Giancarlo Magalli ha debuttato lunedì 14 settembre su Rai 2 con la trentesima edizione. Tra le principali novità c’è l’arrivo di Sottile, con una rubrica all’interno della trasmissione.

I Fatti Vostri, arriva Salvo Sottile: la nuova rubrica del giornalista dopo l’addio a Mi Manda Rai 3

Salvo Sottile, dunque, con una rubrica all’interno della trasmissione torna in tv dopo l’esperienza di Mi Manda Rai 3 che si è conclusa lo scorso luglio. Sottile, naturalmente nella rubrica all’interno dei Fatti vostri si occuperà dei cittadini in difficoltà, ovvero quelli vittime di truffe e raggiri.

“Soprattutto in periodi di crisi, in cui la gente è più vulnerabile e più esposta a tentativi di truffa”, ha spiegato Sottile. Aggiungendo, dalle pagine di Sorrisi e Canzoni tv: “Accanto alle truffe classiche, come le vendite fasulle e i furti nei conti correnti, ora ci sono anche quelle legate al Covid: persone senza scrupoli offrono integratori miracolosi che promettono di impedire il contagio. A volte, per essere più convincenti, sfruttano l’immagine di volti noti che non ne sanno nulla”…

Salvo Sottile a I Fatti Vostri con una rubrica al martedì e al giovedì

La rubrica di Salvo Sottile, dentro I Fatti vostri, avrà una cadenza bi-settimanale e andrà in onda tutti i martedì e i giovedì. Ed è lo stesso conduttore che ha dato appuntamento ai suoi followers sui social.

Il giornalista ha racimolato moltissimi like e condivisioni perchè torna in tv in breve tempo dopo la conduzione di Mi Manda Rai 3, dove non è stato riconfermato. Il nuovo direttore di rete, Franco Di Mare, infatti avrebbe preferito ricollocarlo da altra parte piuttosto che riconfermarlo, nonostante i due siano amici.

Una scelta contestata da Sottile: una rottura che è stata una vera frattura, ma oggi questa situazione appare lontana. Insomma, che il nome di Salvo Sottile sia associato ad un programma come i Fatti vostri, da sempre un pilastro importante della Rai, è una bella rivincita per il conduttore siciliano. Cosa ne pensate?