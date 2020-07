Mi Manda Rai Tre: chi prenderà il posto di Salvo Sottile? Ecco chi sono i nuovi conduttori del programma di inchieste e denuncia che inizialmente si chiamava Mi Manda Lubrano. La trasmissione in un primo momento andava in onda come appuntamento settimanale in prima serata, invece dal 2012 ha assunto la forma di programma quotidiano nella fascia mattutina, poi negli anni si sono aggiunti anche appuntamenti serali e anche al sabato mattina.

Mi Manda Rai Tre, Salvo Sottile non più al timone della trasmissione: chi sono i nuovi conduttori?

Dopo quattro stagioni Salvo Sottile lascia la conduzione di Mi Manda Rai Tre: a lui subentrano due nuovi conduttori: Federico Ruffo e Lidia Galeazzo.

Salvo Sottile e l’addio al programma

Il giornalista siciliano, durante l’ultima messa in onda del programma per questa stagione ha annunciato la fine della sua avventura al timone del programma, dopo quattro stagioni. Mi manda Rai Tre avrà dunque nuovi conduttori e Salvo Sottile nell’ultima puntata ha dichiarato:

“È stata un’avventura straordinaria, difficile, perché ci siamo messi al servizio dei cittadini, ma abbiamo dovuto cambiare pelle nell’epoca dell’emergenza Covid, raccontando i problemi dei cittadini, cercando di diventare un centro di ascolto rispetto ai problemi del Paese. Questo è stato possibile grazie a una straordinaria squadra (…) che ha fatto in modo di mandarci in onda lo stesso durante il Covid”.

Per poi concludere: “Se ho sbagliato qualcosa, l’ho sbagliata io. Se vi abbiamo portato del beneficio è merito di questa squadra, di questa grande famiglia di Mi Manda Rai Tre, che ovviamente mi mancherà, come mi mancherete voi. Per l’ultima volta vi saluto nel modo più affettuoso: ciao, buone vacanze!“.

I nuovi conduttori di Mi Manda Rai Tre: Federico Ruffo e Lidia Galeazzo

Chi andrà a sostituire Salvo Sottile? A darne notizia il sito Dagospia che ha fatto i nomi di Federico Ruffo e Lidia Galeazzo. Il primo aveva già realizzato inchieste per “Report” e dal 2016 ha condotto “Il posto giusto” e “FarWeb”. Ma per Ruffo sarà anche un po’ un ritorno a casa dal momento che in passato è stato anche redattore del programma.

Mentre la giornalista Lidia Galeazzo, approda a Mi Manda Rai Tre dopo diverse esperienze, quali:

Collaborazione con Federica Sciarelli a Chi l’ha visto .

. Conduzione della rubrica Mistrà, realizzata dalla redazione del TG2, di cui faceva parte.

Mi Manda Rai tre: di cosa si occupa il programma?

Il programma si occupa della difesa dei diritti dei consumatori ed è fonte di denuncia degli sprechi della pubblica amministrazione, ritardi nell’attuazione delle liberalizzazioni, percorsi non trasparenti che regolano l’accesso al mondo del lavoro e truffe ai cittadini.

Tra gli ospiti fissi in studio troviamo la dott.ssa Anna Bartolini e il prof. Ugo Ruffolo, mentre i conduttori della trasmissione sono stati, nell’ordine, Antonio Lubrano, Luigi Necco, Piero Marrazzo, Andrea Vianello, Edoardo Camurri, Elsa Di Gati e Salvo Sottile.