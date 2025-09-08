Dopo tanta attesa il Lebonski Park di Salmo è diventato realtà. L’evento andato in scena a Fiera Milano Live, prodotto da Vivo Concerti e Lebonski 360, non è stato solo un concerto ma un vero e proprio momento immersivo nel mondo dell’artista.

Il Lebonski Park di Salmo accende Fiera Milano Live

Un evento costruito per i fan, con un format inedito dove ci si è immersi un un vero luna park a tema. La Fiera Milano Live si trasforma nel grande parco divertimenti targato Lebonski Park, con il fascino della ruota panoramica agli scivoli giganti, dal derby day con cavalli ai tori meccanici, dagli autoscontri alle zone food & chill. Attrazioni che hanno fato da cornice alla vera protagonista: la musica di Salmo.

Dopo gli opening act di Dante e Shari, Salmo ha letteralmente infiammato Fiera Milano Live con uno show tra scenografie sorprendenti, richiami visivi alla sua discografia e una messa in scena che ha tradotto in spettacolo puro l’universo di RANCH, il suo ultimo album (Columbia Records/Sony Music Italy) certificato Disco di Platino. Un viaggio lungo 40 brani che attraversa tutta la sua intera discografia e non solo quindi i brani di RANCH. Un racconto musicale che vanta ben 77 Dischi di Platino e 50 Dischi d’Oro.

Uno show in tre momenti

Tre momenti caratterizzano la scaletta dello show, senza mai far perdere intensità a racconto musicale fatto di mille sfaccettature: il primo blocco con la band elettrica (Marco Azara, chitarra e direzione musicale; Daniele Mungai, tastiere e chitarra; Davide Pavanello, basso; Riccardo Puddu, tastiere e chitarra; Alessio Sanfilippo, batteria; Andrea Ciaudano, DJ; Carmine Iuvone, violoncello) ha lasciato spazio alle venature acustiche della sezione unplugged, per poi concludere con la festa elettronica, il dj set affidato a 2P.

Gli ospiti musicali e la nuova data del tour

La serata si trasforma in un evento unico quando a raggiungere il padrone di casa sono gli amici e colleghi come Fabri Fibra, Kaos, Centomilacarie, Nitro, Zucchero, Noyz Narcos, Lazza e Luca Agnelli. Tra le sorprese che Salmo ha riservato al suo pubblico, lo spoiler del nuovo singolo FLASHBACK (Columbia Records/Sony Music Italy).

Sempre durante la serata l’annuncio di una nuova data del SALMO WORLD TOUR 2025: giovedì 4 dicembre il cantante farà tappa all’Unipol Forum di Milano.