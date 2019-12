Vincenzo Salemme torna in prima serata su Rai2 con il secondo appuntamento di “Salemme il bello…della diretta”. Dopo il grande successo della commedia “Di mamma ce n’è una sola“, questa settimana l’attore e regista napoletano sarà protagonista con “Sogni e bisogni”. Ecco tutte le anticipazioni.

Il teatro di Vincenzo Salemme torna su Rai2

Mercoledì 18 dicembre 2019 alle ore 21.20 secondo appuntamento con “Salemme il bello… della diretta“, lo spettacolo con protagonista Vincenzo Salemme. Uno dei più importanti esponenti del teatro italiano, degno erede della grande tradizione scarpettiana, è pronto a deliziare i telespettatori con la commedia “Sogni e bisogni”.

Si tratta di una favola divertente che prende il via da un presupposto surreale: il distacco di un… attributo dal corpo del proprio “padrone”. La commedia, rappresentata per la prima volta nel 1995, è una vera commedia dell’arte con protagonisti: Andrea Di Maria, Massimo Andrei, Teresa Del Vecchio, Antonio Guerriero, Sergio D’Auria, Adele Pandolfi, Biancamaria Lelli, Luana Pantaleo.

Sogni e bisogni di Vincenzo Salemme: la trama

Ecco la trama della commedia “Sogni e Bisogni” in onda questa serata su Rai2:

Rocco è un piccolo uomo, la sua piccola vita gli sembra una enorme salita, le sue piccole paure incubi ossessivi. Ha una moglie che non lo ama più, ha due figli che non lo amano più. Ha mille dubbi, mille sogni, mille piccoli bisogni, ma è in arrivo un grosso problema che lo costringerà a rivedere tutte le regole che hanno finora guidato la sua vita grigia e senza acuti; in un giorno di Agosto, mentre tutti sono in vacanza e lui è solo in casa alle prese con i conti del gas, della luce, delle spese condominiali, gli appare un signore elegante, luccicante, debordante, squillante e gli comunica di essere il padre dei suoi figli, il suo… (non ama farsi chiamare come lo chiamano gli essere umani). Ha deciso di staccarsi dal corpo di Rocco perché è stanco della sua vita squallida, di quei giorni perduti a rincorrere il nulla, di quella assenza di piacere, di godimento, di eleganza, di coraggio.