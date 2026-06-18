Dopo aver conquistato il pubblico di ogni età per oltre trent’anni, la celebre saga di Toy Story si prepara a tornare sul grande schermo dal 18 giugno con un quinto capitolo. La nuova avventura vedrà protagonisti ancora una volta Woody, Buzz Lightyear e gli altri amati giocattoli, chiamati ad affrontare le sfide di un mondo sempre più dominato dalla tecnologia. Diretto da Andrew Stanton, già autore di grandi successi Pixar, insieme a Kenna Harris, il film approfondirà il rapporto tra bambini e dispositivi digitali, senza rinunciare ai temi dell’amicizia e della crescita. Un ruolo centrale sarà affidato anche a Jessie, impegnata in un percorso personale alla ricerca della propria identità e del suo posto nella vita della giovane proprietaria. Nel cast vocale italiano tornano Angelo Maggi, Massimo Dapporto e Ilaria Stagni, mentre tra le novità figurano Katia Follesa, Gianluca Gazzoli e Sal Da Vinci, che daranno voce a personaggi inediti destinati ad arricchire una storia che promette emozioni, divertimento e riflessioni attuali.

Toy Story 5, intervista esclusiva a Sal Da Vinci

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Sal Da Vinci. Per lui è stata la prima esperienza al doppiaggio in un film d’animazione: “Mi sento ancora un bambino intrappolato in un corpo da adulto. Per me questa è un’emozione davvero grandissima e sono orgoglioso di tutti i miei colleghi, doppiatori straordinari. Credo che l’Italia abbia alcuni dei migliori doppiatori al mondo. Io non sono un doppiatore di professione, ma in questa occasione ho avuto la possibilità di dare voce a un personaggio chiamato Pizza cu ‘e llente. La pizza, per tutti noi, rappresenta uno dei simboli più autentici dell’italianità nel mondo e poter interpretare questo personaggio, anche se in un ruolo piccolo, è qualcosa che ancora faccio fatica a credere. Per anni sono stato dall’altra parte dello schermo; questa volta, invece, mi sono tuffato dentro la storia e l’esperienza è stata davvero incredibile. È una soddisfazione che condivido con tutta la mia famiglia: i miei figli e i miei nipoti sono grandi fan del mondo Pixar e vedere il loro entusiasmo rende tutto ancora più speciale”.

Per Sal Da Vinci il 2026 si conferma un anno d’oro. Non solo la vittoria al Festival di Sanremo ma anche il trionfo nelle classifiche e l’apprezzamento all’Eurovision. Il cantante al riguardo ha commentato: “Sto vivendo tutto questo in maniera molto intensa, assaporando ogni singolo momento e ogni sfumatura dell’esperienza. Credo che sia davvero un dono enorme quello che sto ricevendo, soprattutto grazie all’affetto e all’energia positiva che mi arriva dalle persone. È qualcosa che mi sta arricchendo profondamente e che mi fa sentire parte di un percorso speciale, condiviso con chi mi segue e mi sostiene”.