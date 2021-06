Sabrina Ferilli è una delle attrici italiane più amate dal pubblico. I suoi impegni professionali però, non sono fatti solo di cinema e fiction ma anche di programmi tv di successo, uno su tutti Tu si que Vales. In una recente intervista rilasciata al settimanale Grazia, la Ferilli ha raccontato del forte legame di amicizia che la lega a Maria De Filippi.

Sabrina Ferilli e il legame con Maria De Filippi

“Ci conosciamo da vent’anni, vado nelle sue trasmissione a occhi chiusi. Si è conquistata la mia fiducia e credo sia reciproco”. – Ha raccontato nell’intervista Sabrina Ferilli. “Siamo diverse. Lei è molto più audace e imprudente di me. Anche se, magari, guardandoci da fuori si può pensare il contrario”. Il legame di amicizia tra le due donne è molto forte e ben saldo.

Gli scherzi di Maria De Filippi alla Ferilli

Sabrina Ferilli racconta dei tanti scherzi che Maria le prepara dietro le quinte di Tu si que Vales: “Quella signora lì voi non sapete chi è veramente, è il contrario di quello che sembra. Lei studia come mettermi in difficoltà. Anche se io vado da Gerry o da Rudy, Teo e chiedo sapete se Maria fa qualche scherzo, se arriva qualcuno… “No, no”, lei prepara completamente tutti, compresi gli autori al silenzio totale nei miei confronti“.

“Una volta mi ha chiamato alle due di notte, pensavo fosse successo un dramma. Mi voleva fare i complimenti per il film. Da qui capite tutto”. – Ha raccontato la Ferilli.

Sabrina Ferilli e il disagio vissuto nell’adolescenza

L’attrice ha rivelato che nell’adolescenza si sentiva molto a disagio per il suo corpo: “Mi vergognavo del mio fisico. Crescendo il brutto anatroccolo si è trasformato. A questo proposito voglio lanciare un messaggio di speranza alle ragazzine non troppo belle: abbiate fiducia nei cambiamenti dell’adolescenza”.

La Ferilli ha raccontato anche delle sue scelte professionali e private: “Ho sempre ragionato su quello che desideravo, compiendo scelte, anche azzardate, ma sempre rispondenti a ciò che volevo. Non mi sono sentita di fare figli, ho tentato di adottarne uno, ma non è stato possibile, alla fine le cose sono andate come dovevano andare e non ne ho fatto una malattia. I paragoni con i percorsi degli altri non mi hanno mai interessata”.

Sabrina Ferilli svela i suoi nuovi progetti

Prossimamente rivedremo nuovamente Sabrina Ferilli, nel cast di Tu si que Vales, un’esperienza che la rende felice. Tra le novità per la bellissima attrice c’è anche un film. Tra poco Sabrina Ferilli inizierà a girare il nuovo film di Leonardo Pieraccioni, sul quale però mantiene il massimo riserbo. “Sono piena di voglia di ripartire” – ha dichiarato l’attrice.

Ecco uno dei tanti scherzi fatti da Maria De Filippi a Sabrina Ferilli: