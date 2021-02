In arrivo ad aprile 2021 su canale 5 una fiction con Sabrina Ferilli dal titolo “Svegliati amore mio”. L’attrice interpreterà una madre coraggio che combatte contro la malattia della figlia. La fiction è scritta e diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo.

Svegliati Amore mio, nuova fiction con Sabrina Ferilli prossimamente su Canale 5

Il sodalizio artistico tra Sabrina Ferilli e Ricky Tognazzi con Simona Izzo torna con un nuovo progetto, dopo la fiction L’amore Strappato, attualmente in replica su canale 5. Una Serie Tv campione di ascolti: quando il prodotto è ben confezionato tra registi e scelta del cast, il risultato è quasi certo.

E ad Aprile arriva questo nuovo prodotto che si preannuncia di successo come il precedente. “Svegliati, amore mio” è stata girata a Roma e in diversi luoghi del litorale romano, è ambientata in una imprecisata località del centro-sud, nei primi anni 2000.

Svegliati Amore Mio, trama: di cosa parla?

Sabrina Ferilli presta il volto a Nanà, una donna felice e realizzata la cui vita va in frantumi quando la figlia Sara (interpretata da Caterina Sbaraglia) si ammala di leucemia e va in coma. Uno squarcio e un dolore immenso per la donna, che come un fulmine a ciel sereno, si trova catapultata dentro una realtà che mai avrebbe voluto.

All’inizio comprensibilmente smarrita e affranta dalla notizia non sa come affrontare la situazione. Poi si rende conto, o meglio acquista una consapevolezza nuova e comincia la sua battaglia contro il mostro che secondo lei ha fatto ammalare la figlia: l’acciaieria dove da vent’anni lavora il marito Sandro a cui presta il volto Ettore Bassi.

Nel cast, Francesco Venditti nei panni di un giornalista e Francesco Arca, che interpreta Mimmo, un uomo innamorato di Nanà.

Quando va in onda “Svegliati, amore mio”

Svegliati, amore mio fiction per Canale 5 la cui produzione esecutiva è di Fabula Pictures con Sabrina Ferilli nel ruolo di protagonista è in arrivo verso Aprile 2021 sulla rete ammiraglia Mediaset. Insomma, se tutto va secondo i piani, nella primavera del 2021, rivedremo una nuova fiction con la “Ferillona” nazionale, diretta magistralmente da Ricky Tognazzi e Simona Izzo.

Inizialmente la fiction avrebbe dovuto chiamarsi, La Donna del Vento, per poi optare invece per Svegliati amore mio. A fine gennaio è proprio il regista Ricky Tognazzi a comunicare sul suo profilo Instagram il cambio titolo.

Svegliati, amore mio assieme a L’amore strappato e un altro titolo, appartengono ad una trilogia, con Sabrina Ferilli nel ruolo di protagonista, con un filo conduttore: una storia femminile di denuncia civile.

Cast e personaggi di Svegliati amore Mio

Oltre alla Ferilli, nel ruolo di Nanà, troviamo:

Francesco Venditti nei panni di un giornalista;

nei panni di un giornalista; Francesco Arca, che interpreta Mimmo, un uomo innamorato di Nanà;

che interpreta Mimmo, un uomo innamorato di Nanà; Ettore Bassi è il marito di Nanà, Sergio.

In una recente intervista la Ferilli ha dichiarato:

“La forza di Svegliati, amore mio è duplice. Da un lato “sono storie vere“ e dall’altro “qualcosa di drammatico che, però, ha trovato uno spiraglio di speranza.” Queste sono le parole di Sabrina Ferilli nell’intervista sopracitata. “Deve esserci sempre un motivo per non arrendersi. I nostri casi sono tutti casi che si sono chiusi in positivo, nonostante tutti i drammi che ci sono stati.”