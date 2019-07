Ultime news a Temptation Island 2019 per la coppia formata da Sabrina e Nicola. Nella quarta puntata del 15 luglio, infatti, la Martinengo è stata ripresa (anzi no) in compagnia del single Giulio (“senza telecamere”) ed il fidanzato Tedde ha così commentato le (non) immagini mostrate anche a casa (“la 42enne si è reincarnata in una 20enne”). Insomma, i due fidanzati sono o no ad un passo dal lasciarsi definitivamente? Oppure il loro amore è destinato a durare ancora a lungo? Ecco qui il video Witty tv / Mediaset con gli ultimi comportamenti di lei e la nuovissima reazione di lui.