‘Storie Brevi‘ di Annalisa e Tananai è la canzone vincitrice dell’ottava edizione del Power Hits Estate 2024 di RTL 102.5. La collaborazione tra i due cantanti si è rivelata vincente, sono loro i più ascoltati in questi mesi afosi. Vediamo insieme tutti i premi.

‘Storie Brevi’ vincitore del Power Hits Estate 2024 di RTL 102.5

Martedì 3 settembre, all’Arena di Verona, si è tenuto uno degli eventi musicali più attesi dell’anno. L’ottava edizione del Power Hits dell’estate del 2024 di Rtl 10.5 ha visto salire sul palco i principali cantanti che hanno dominato l’airplay radiofonico. A condurre l’evento, andato in onda sul canale della radio (36 del digitale terrestre), 736 di Sky e in chiaro su Tv8, sono stati Paola Di Benedetto e Matteo Campese.

I cantanti presenti che si sono esibiti sul palco sono stati: Alessandra Amoroso; Alfa; Angelina Mango; Anna; Annalisa; Articolo 31; BigMama; BNKR44; Boomdabash; Capo Plaza; Coma_Cose; Elodie; Emis Killa; Emma; Fedez; Francesco Gabbani; Gaia; Geolier; Ghali; Gigi D’Alessio; Guè; Irama; Mahmood; Negramaro; Noemi; Paola & Chiara; Rose Villain; Sophie and the Giants; Tananai; The Kolors e Tony Effe.

L’evento ha visto anche superospiti come Achille Lauro, Club Dogo, Ornella Vanoni e Piero Pelù. A vincere è stata ‘Storie brevi‘ di Annalisa e Tananai.

I premiati

Ma come si è deciso quale fosse la canzone dell’estate? Lunedì 24 giugno sono state lanciate due classifiche: quella settimanale, che ha decretato il primo brano classificato ogni settimana, e quella generale, che ha decretato il Power hit dell’estate 2024. Realizzate in collaborazione con EarOne, le classifiche si sono basate sui voti espressi dagli ascoltatori, ponderati con i dati sull’airplay radiofonico rilevati da EarOne, che considera un campione rappresentativo di oltre 150 emittenti radiofoniche, tra cui radio nazionali, regionali e locali.

Il premio RTL 102.5 PHE 2024 TOP ALBUM è andato a Sferaebbasta per X2VR, l’album più venduto nel periodo agosto 2023 – agosto 2024 su dati GFK. Shaboozeys vince il premio RTL 102.5 PHE 2024, PMI che va al singolo indipendente più suonato dalle radio dal 24 giugno al 30 agosto 2024. Tony Effe e Gaia si aggiudicano il premio RTL 102.5 PHE 2024 @fimitalia con il singolo ‘Sesso E Samba‘ che è stato il più venduto tra il 21 giugno e il 29 agosto 2024. Il premio RTL 102.5 PHE 2024, SIAE_Official va ad Annalisa con ‘Sinceramente’, brano più suonato in tutti gli eventi musicali in Italia tra il 24 giugno e il 30 agosto 2024.